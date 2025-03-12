Arora Motosiklet Fiyat Listesi Mart 2025: Scooter, Naked, Supersport, Commuter ve Enduro Güncel Fiyatlar

Ülkemizde birçok kişi ulaşım aracı olarak motorlara yöneldi. Şehir içinde pratik bir kullanım sunan motosikletlerin kullanımı arttı. Motosiklet markaları arasında en çok tercih edilen markalardan birisi de Arora motor oldu. 1991 yılında Adana'da kurulan Arora, Türkiye'nin önde gelen motosiklet üreticileri arasında yerini aldı. Modelleri sıklıkla araştırılan Arora'nın fiyatları da merak konusu oldu. Arora motor fiyatları, SBK Motor isimli motor blog sayfasında yayınlandı.

Peki, Arora Naked, Scooter, Supersport, Commuter ve Enduro ne kadar? Arora MT 125, CG50, Jaguar 200 ne kadar?

İşte, Arora Mart ayı motor fiyatları.

Kaynak: SBK Motor