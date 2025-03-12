Yuki Motosiklet Fiyat Listesi Mart 2025: Scooter, e-scooter, Cub, Cross Enduro, Sport, Touring Güncel Fiyatlar
Yuki Motosiklet Fiyat Listesi Mart 2025: Scooter, e-scooter, Cub, Cross Enduro, Sport, Touring Güncel Fiyatlar
Ülkemizde motorların ulaşım aracı olarak tercih edilmeye başlanmasıyla Yuki öne çıkan bir marka oldu. Hem elektrikli motorları hem elektrikli arabalarıyla sevilen bir marka olan Yuki'nin pek çok modeli bulunuyor. Yuki motor modelleri özellikle şehir içinde pratik bir kullanım sunuyor. Yuki motor, Mart ayı itibarıyla geçerli olacak fiyat listesini yayınladı.
Peki, Yuki Scooter, Naked, Adventure, Supersport ve Touring ne kadar oldu? Honda PCX 125, Forza 250 ve 750 ne kadar?
İşte, Yuki Mart ayı motor fiyatları.
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Yuki Motor Fiyat Listesi
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Yuki E-Scooter ve Scooter Fiyat Listesi Mart 2025
Yuki Cub ve Cross Enduro Fiyat Listesi Mart 2025
Yuki Touring ve Sport/Naked Fiyat Listesi Mart 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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