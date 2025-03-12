Yuki Motosiklet Fiyat Listesi Mart 2025: Scooter, e-scooter, Cub, Cross Enduro, Sport, Touring Güncel Fiyatlar

Ülkemizde motorların ulaşım aracı olarak tercih edilmeye başlanmasıyla Yuki öne çıkan bir marka oldu. Hem elektrikli motorları hem elektrikli arabalarıyla sevilen bir marka olan Yuki'nin pek çok modeli bulunuyor. Yuki motor modelleri özellikle şehir içinde pratik bir kullanım sunuyor. Yuki motor, Mart ayı itibarıyla geçerli olacak fiyat listesini yayınladı.

Peki, Yuki Scooter, Naked, Adventure, Supersport ve Touring ne kadar oldu? Honda PCX 125, Forza 250 ve 750 ne kadar?

İşte, Yuki Mart ayı motor fiyatları.

Kaynak