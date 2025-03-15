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Beygir Gücü ve Tork Nedir? Motor Gücü, Beygir Gücü Tork Arasındaki Fark Nedir?

Beygir Gücü ve Tork Nedir? Motor Gücü, Beygir Gücü Tork Arasındaki Fark Nedir?

otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.03.2025 - 17:52

Günümüz araçlarında pek çoğumuzun aşina olduğu beygir gücü ve tork kavramları otomobilin performansını belirler. Özellikle otomobil satın alırken performansa odaklanıyorsak, beygir gücü ve torka göre seçimler yapabiliriz. Tam da bu noktada birbirini tamamlayan ama sık sık karıştırılan bu iki kavramın ne anlama geldiğini bilmek önemli hale gelir. 

Peki, beygir gücü nedir? Tork ve beygir gücü aynı şey midir? Beygir gücü, tork ve motor gücü arasındaki farklar nelerdir? 

İşte, detaylar...

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Eğer arabalarla ilgili biriyseniz beygir gücü ve tork terimlerine oldukça aşinasınızdır. Ancak beygir gücü ile tork arasındaki farkı da bilmelisiniz.

Eğer arabalarla ilgili biriyseniz beygir gücü ve tork terimlerine oldukça aşinasınızdır. Ancak beygir gücü ile tork arasındaki farkı da bilmelisiniz.

Otomobil satın almadan önce konfor, teknoloji ve performans ilk bakışta akla gelen özelliklerdir. Bu yüzden sürücülerin ihtiyaçlarına göre konfor, teknoloji veya performans aracı tercih etmedeki temel sebepler olabilir. 

Aracın performansını önceliğine alarak seçim yapmak isteyen sürücülerin ise otomobilin performansını belirleyen iki temel kavram hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu kavramlar, tork ve beygir gücüdür. 

Tork ve beygir gücü her ne kadar birbirlerini tamamlayan kavramlar olsa da çok ayrı anlamlar ifade eder. Zaman zaman birbiriyle karıştırılan beygir gücü ve tork kavramlarının ne anlama geldiğine bakalım. Nedir tork ile beygir gücü arasındaki fark? 👇

Beygir Gücü Nedir?

Beygir Gücü Nedir?

Beygir gücü, basit mantığı ile bir atın sahip olduğu gücü ifade eder. Bir atın sahip olduğu gücü hesaplayarak bu terimi ilk kez kullanan ise James Watt'tır. Watt, 1872 yılında yaptığı araştırma sırasında bir atın 45 kilogramlık yükü 1 saniye içerisinde 1,11 metre uzağa götürdüğünü tespit etmiştir. 

Watt'ın beygir gücü yani Horse Power (HP) terimini duyurmasının ardından otomotiv mühendisleri, arabalardaki beygir gücünü 75 kilogramlık bir ağırlığı 1 saniyede 1 metre ileri taşıyabilecek miktar olarak tanımlamışlardır. Yani adını sahiden atın gücünden alsa da arabalardaki HP gerçekten atın sahip olduğu güç değildir. 

Beygir gücü, arabaların yanı sıra Sanayi devriminde insanların makine alırken gücünü tespit ettikleri bir oran olarak da kullanılmıştır. 

Aracın Beygir Gücü Nasıl Hesaplanır? 

Araçlarda kullanılan KW (kilowatt) değeri 1.341 ile çarpılarak arabanın beygir gücü bulunur. Bu durumda basitçe 100 KW gücünde bir aracın 134,1 HP gücünde olduğunu söylemek mümkündür. Aracın 1 beygir gücü ise 1.014 PS değerine yani arabanın motor gücüne eşittir.

Peki, Motor Gücü Nedir?

Peki, Motor Gücü Nedir?

Beygir gücü üzerinden anlatmak gerekirse, aracın sahip olduğu HP sayısıdır motor gücü. Motor gücünü daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse, bir otomobilin sahip olduğu maksimum hız ya da güç diyebiliriz.

Şehir içinde kullanılan bir otomobilin motor gücünün performans açısından yeterli olması için 90 ve üzeri beygir gücüne sahip olması gerekir.

Tork Nedir? Arabada Ne İşe Yarar?

Tork Nedir? Arabada Ne İşe Yarar?
www.sixt.com.tr

Tork, fizikte bir cismin dairesel hareketini sağlayan kuvveti (yani, bir kuvvetin dönme hareketi oluşturma kapasitesini) ifade eder. Torkun birimi, (Nm) NewtonMetredir. Birim sisteminden de anlayacağınız gibi, 'kuvvet x kuvvet kolu (mesafe)” şeklinde formülize edilir ve 'dönme momenti' olarak da adlandırılır. 

Otomobilde torkun ne olduğunu anlamak için ise motorun çalışma şekline bakmak gerekir: Araçların motorları, dairesel bir şekilde çalışır ve gücü iter. Bu durumda, motordan tekerleğe iletilen itme kuvvetidir tork. 

Tork bir otomobilde, motorun güç üretmesini sağlar. Yani, araçların ivmelenmesini sağlar ve taşıma kapasitesini belirler. Bu yüzden vites değişimi ile tork da değişir. Burada bilmeniz gereken en önemli şey ise yüksek torkun özellikle düşük devirlerde daha iyi çekiş sağladığıdır. Çünkü tork arttıkça dönme kuvveti de artar. Öte yandan elektrikli motorların içten yanmalı motorlara göre daha yüksek tork ürettiği de bilinmektedir. 

İşte, Tork Hakkında Bilmeniz Gerekenler: 

  • Motor torku: Motorun krank milinden üretilir. 

  • Tekerlek torku: Asıl hareketi sağlayan güçtür. Motordan gelen tork, aktarma organlarından geçer ve tekerleğe ulaşır. 

  • Torku artıran ya da azaltan, şanzıman ve diferansiyeldir. 

  • Düşük viteste yüksek tork ve düşük hız söz konusu olur. 

  • Yüksek viteste ise düşük tork ve yüksek hızdan söz etmek mümkündür. 

  • Yokuşu çıkarken yüksek tork gerektiği için düşük vites kullanılır. 

  • Yüksek hızda düşük tork yeterlidir. Çünkü direnç daha azdır.

Alçak devirde yüksek tork değerine sahip araçlar, yüksek çekiş gücüne sahiptir. Yüksek tork değerine sahip araçlar ise üzerindeki yükü daha az yakıt tüketimi ve daha iyi performansla taşır. Taşıtlarda torkun en önemli görevleri hızlanma sırasında yüksek hızlara daha çabuk ulaşılması, yokuş yukarı çıkarken, yük varken ve klima sistemi gibi etkenler açıkken aracın çekişinin düşmemesidir. Diğer bir avantajı da vites geçişlerindeki ara hızlanmaları kolaylaştırmasıdır.

Beygir Gücü ve Tork Arasındaki Fark Nedir?

Beygir Gücü ve Tork Arasındaki Fark Nedir?

Tork gücü, yukarıda da bahsettiğimiz gibi çekiş kuvveti, beygir gücü ise daha çok hız ile ilgilidir. Gücün kullanılacağı ihtiyaçlar farklıdır, temel ayrım budur. Örneğin yarış arabalarının beygir gücü fazladır; çünkü hızlı olmaları gerekir. Tork gücünün hızla bir ilgisi yoktur.

Motor gücü ve çekiş gücü arasında her zaman bir doğru orantı yoktur!

Yüksek motor gücüne sahip bir otomobil, yüksek çekiş gücüne sahip olmak zorunda değildir. Temel prensipte çekiş gücünü değerlendirmek isteyenler, otomobilin torkuna bakarlar. 

Konuyu şu şekilde de ele alabiliriz: Bir otomobil hem hızlı hareket edebiliyor hem yüksek çekiş gücüne sahip ise motoru da torku da güçlüdür.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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