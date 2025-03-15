Beygir Gücü ve Tork Nedir? Motor Gücü, Beygir Gücü Tork Arasındaki Fark Nedir?

Günümüz araçlarında pek çoğumuzun aşina olduğu beygir gücü ve tork kavramları otomobilin performansını belirler. Özellikle otomobil satın alırken performansa odaklanıyorsak, beygir gücü ve torka göre seçimler yapabiliriz. Tam da bu noktada birbirini tamamlayan ama sık sık karıştırılan bu iki kavramın ne anlama geldiğini bilmek önemli hale gelir.

Peki, beygir gücü nedir? Tork ve beygir gücü aynı şey midir? Beygir gücü, tork ve motor gücü arasındaki farklar nelerdir?

İşte, detaylar...