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Araba Segmenti Nedir? Arabalarda Segmentlerin Farkları ve Özellikleri

Araba Segmenti Nedir? Arabalarda Segmentlerin Farkları ve Özellikleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.03.2025 - 12:09

Araba satın alırken en önemli kriterlerden biri de aracın segmentidir. Çünkü her segment, farklı özelliklere ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılır. Şehir içi kullanım, aileler için geniş bagaj hacmi veya yüksek performanslı spor arabalar… Tüm bu ihtiyaçlara uygun modeller belirli segmentler içinde yer alır. A’dan J’ye kadar uzanan bu sınıflandırmayı bilmek, araç seçiminde en doğru kararı vermenizi sağlar. Peki, araba segmentleri neye göre belirleniyor? Araba segmenti ve farkları nedir? İşte tüm detaylar...

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Araba Segmenti Nedir?

Araba Segmenti Nedir?

Otomotiv sektöründe araba segmenti; araçların boyutları, motor güçleri, donanım seviyeleri ve kullanım alanlarına göre ayrıldığı sınıflandırma sistemidir. Bu sistem, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara uygun araçları belirlemeyi kolaylaştırır.

Örneğin şehir içinde park sorunu yaşamak istemeyenler için A segmenti küçük araçlar idealdir. Daha geniş bir iç mekan ve konfor arayanlar ise C veya D segmenti araçlara yönelir. Lüks ve performans odaklı seçenekler ise genellikle E, F, G ve S segmentlerinde yer alır.

Araç segmentleri genel olarak A’dan J’ye kadar 10 ana gruba ayrılır ve her segmentin kendine özgü özellikleri bulunur.

Araba Segmenti Farkları ve Özellikleri

Araba Segmenti Farkları ve Özellikleri

Araç segmentleri, genişlik, motor hacmi, konfor ve kullanım alanına göre ayrılır. İşte her segmentin temel farkları:

A Segmenti (Mini Araçlar)

A segmenti, 'şehir otomobilleri' olarak bilinir. Boyutları 3.7 metreden küçük olan bu araçlar, dar sokaklarda ve yoğun trafikte rahatça hareket edebilir. Küçük yapıları sayesinde park etmek kolaydır ve genellikle yakıt tüketimleri de düşüktür. Örnek: Hyundai i10

B Segmenti (Kompakt Araçlar)

B segmenti araçlar, 3.7 ile 4 metre arasında uzunluğa sahiptir. A segmentine göre daha geniş ve daha performanslıdırlar. Türkiye’de en çok tercih edilen segmentlerden biridir çünkü şehir içi kullanım için yeterince kompakt olmalarının yanı sıra, uzun yol performansları da tatmin edicidir. Örnek: Peugeot 208

C Segmenti (Aile Otomobilleri)

C segmenti araçlar, 4.1 - 4.5 metre uzunluğundadır ve Hatchback, Sedan, Coupe ve SUV gibi farklı kasa tiplerine sahiptir. Konfor, performans ve fiyat açısından denge sağlar, bu yüzden bireysel kullanıcılar ve geniş olmayan aileler için en ideal seçimlerden biridir. Örnek: Renault Megane

D Segmenti (Geniş Sedanlar)

D segmenti araçlar, 4.5 - 4.9 metre uzunluğa sahiptir ve genellikle 'geniş aile otomobili' olarak adlandırılır. Bu araçlar, üst düzey konfor ve geniş iç hacimleriyle dikkat çeker. Ancak boyutları nedeniyle şehir içinde manevra yapmak zor olabilir. Örnek: Ford Mondeo

E Segmenti (Üst Sınıf Sedanlar)

E segmenti, üst sınıf araçlar olarak bilinir. Sedan, Coupe ve Station Wagon kasa tipleri bu segmentte yaygındır. Konfor ve lüks ön plandadır, performansları da oldukça güçlüdür. Uzun yolculuklarda maksimum rahatlık sunar, ancak fiyatları diğer segmentlere göre daha yüksektir. Örnek: Mercedes E-Serisi, BMW 5 Serisi

G Segmenti (Spor Arabalar)

Yüksek performans sunan, aerodinamik tasarıma sahip lüks spor otomobiller. Örnek: Tesla Roadster

M Segmenti (MPV - Çok Amaçlı Araçlar)

M segmenti, 'Multi-Functional Vehicles' olarak adlandırılan ve birden çok işlevi yerine getirebilen araçları kapsar. Geniş iç hacimleri ve büyük bagajlarıyla öne çıkarlar. Örnek: Fiat 500L

S Segmenti (Süper Spor Arabalar)

S segmenti, spor otomobilleri temsil eder. Bu araçlar genellikle yalnızca 2 kapılı ve 2 koltukludur. Hız, aerodinamik yapı ve sürüş dinamikleri ön plandadır. Konforları değişken olabilir, çünkü bu segmentte asıl önemli olan performans ve sürüş deneyimidir. Örnek: Lamborghini Aventador

J Segmenti (SUV ve Arazi Araçları)

J segmenti, SUV ve Off-Road araçlarını içerir. Eskiden sadece 4x4 araçları kapsayan bu segment, günümüzde şehir içi kullanıma yönelik SUV modellerini de içine alıyor. Yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacim ve arazi yetenekleri ile öne çıkan J segmenti, Türkiye’de en çok tercih edilen segmentlerden biridir. Örnek: Ford Ranger, Dacia Duster

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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