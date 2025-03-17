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Antifriz Nedir, Nasıl Kullanılır? Antifriz Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Antifriz Nedir, Nasıl Kullanılır? Antifriz Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 13:14

Soğuk kış aylarında, aracınızın motorunun donmasını engellemek için antifriz kullanmak oldukça önemli. Antifriz, motorun hem kışın aşırı soğuktan hem de yazın aşırı sıcaklardan korunmasına yardımcı oluyor. Peki antifriz ne zaman eklenmeli ve nasıl koyulmalı? Aracınızın motorunun sağlıklı çalışması için doğru antifriz kullanımı ve ekleme işlemi hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıkladık!

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Antifriz Nedir?

Antifriz Nedir?

Antifriz, aracınızın motorunun aşırı ısınmasını veya donmasını engelleyen bir sıvıdır. Motorun soğutma sistemine eklenerek, aracınızın düzgün çalışmasını sağlar. Özellikle kışın, soğuk havalarda donmayı engellerken, yazın da motorun aşırı ısınmasının önüne geçer.

Antifriz Ne Zaman Konur?

Antifriz Ne Zaman Konur?

Antifriz, özellikle mevsim geçişlerinde, soğutma sıvısının seviyesi düştüğünde, uzun yolculuklardan sonra ve soğutma sistemi bakımı yaparken eklenmelidir. Kışa geçiş dönemlerinde, motorun donmasını engellemek için antifriz kullanmak oldukça önemlidir.

Ayrıca aracınızın soğutma sıvısının seviyesi düşükse, antifriz eklemek gereklidir. Uzun yolculuklar sırasında motor ısısı artabilir ve antifriz seviyesi değişebilir, bu yüzden yolculuk öncesinde ve sonrasında seviyenin kontrol edilmesi gerekir. Soğutma sistemiyle ilgili herhangi bir sorun varsa, antifriz eklemeden önce bu sorunların giderilmesi önemlidir.

Antifriz Nasıl Konur?

Antifriz Nasıl Konur?

Antifriz eklerken, önce motorun tamamen soğumasını beklemek gerekiyor, çünkü sıcak motor üzerine antifriz eklemek tehlikeli olabilir. Motor soğuduktan sonra, aracın radyatör kapağını dikkatlice açın. Bu sırada basınçlı sıvıların fışkırmaması için dikkatli olmalısınız. Ardından, aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen oranda antifriz ve su karışımını hazırlayın ve yavaşça ekleyin. Son olarak, seviyenin uygun olduğundan emin olduktan sonra kapağı kapatıp işlemi tamamlayabilirsiniz.

Antifriz Ne Sıklıkla Değiştirilir?

Antifriz Ne Sıklıkla Değiştirilir?

Zamanla antifriz etkisini kaybeder ve asidik hale gelir. Bu yüzden belirli aralıklarla, genellikle 2-3 yılda bir antifriz değişimi yapılması önerilir. Değişim süreleri aracınızın kılavuzunda yazılıdır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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