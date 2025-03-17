Antifriz Nedir, Nasıl Kullanılır? Antifriz Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Soğuk kış aylarında, aracınızın motorunun donmasını engellemek için antifriz kullanmak oldukça önemli. Antifriz, motorun hem kışın aşırı soğuktan hem de yazın aşırı sıcaklardan korunmasına yardımcı oluyor. Peki antifriz ne zaman eklenmeli ve nasıl koyulmalı? Aracınızın motorunun sağlıklı çalışması için doğru antifriz kullanımı ve ekleme işlemi hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıkladık!