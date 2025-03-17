Antifriz Nedir, Nasıl Kullanılır? Antifriz Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Antifriz Nedir, Nasıl Kullanılır? Antifriz Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Soğuk kış aylarında, aracınızın motorunun donmasını engellemek için antifriz kullanmak oldukça önemli. Antifriz, motorun hem kışın aşırı soğuktan hem de yazın aşırı sıcaklardan korunmasına yardımcı oluyor. Peki antifriz ne zaman eklenmeli ve nasıl koyulmalı? Aracınızın motorunun sağlıklı çalışması için doğru antifriz kullanımı ve ekleme işlemi hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıkladık!
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Antifriz Nedir?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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