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Volkswagen 2024 Yılında Otomobilden Çok Sosis Sattı

Volkswagen 2024 Yılında Otomobilden Çok Sosis Sattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2025 - 17:22

Dünyaca ünlü Alman otomobil devi Volkswagen son zamanlarda mali sıkıntılar yaşıyor. Son iki yıldır küçülmeye giden markanın net kârı bir önceki yıla göre yüzde 30.6 oranında düştü. Şirketin otomobil satışlarından yüzü bir süre daha gülmeyecek gibi görünüyor. Ancak Volkswagen’in yüzünü güldüren başka bir şey var: Sosis!

Evet, yanlış duymadınız tam olarak ‘sosis’ dünyaca ünlü markanın yüzünü güldürdü. Herkes bilmiyor olabilir ama marka 1973’ten bu yana kendi adıyla sosis üretiyor. ‘Volkswagen currywurst’ isimli sosis 2024 yılında 8.5 milyon satışa ulaştı. Volkswagen İnsan Kaynakları Sorumlusu Gunnar Kilian bu satışın rekor olduğunu belirtti. 

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Volkswagen dünyada en çok satılan otomobil markalarından biri.

Volkswagen dünyada en çok satılan otomobil markalarından biri.

1937 yılında Adolf Hitler tarafından Alman Otomotiv Birliği’ne kurdurulan otomobil firması Volkswagen, dünyada en çok satışı gerçekleştirilen markalardan biri. Almanca’da ‘halkın arabası’ anlamına gelen Volkswagen, Türkiye’de 2024 yılında ikinci el çevrimiçi pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası oldu. 

Marka, 236 bin 49 satış ile rakiplerine fark attı. Ancak Alman marka son iki senedir mali zorluklarla karşı karşıya. Bir süredir küçülmeye giden Volkswagen’in geçen günlerde yıllık raporu yayımlandı. Markanın net kârı bir önceki yıla göre yüzde 30.6 düştü. 

Şirket yetkilileri yaşanan mali zorlukların nedeni olarak siyasi belirsizlik, ticaret kısıtlamaları, jeopolitik gerilim maddelerini gösterdi. Yetkililer maliyetleri sürekli olarak düşürmek ve kârlılığı artırmaya yönelik planlamalar yaptıklarını belirtti.

Otomobilden yüzü gülmeyen Volkswagen’i ‘sosis’ güldürdü.

Otomobilden yüzü gülmeyen Volkswagen’i ‘sosis’ güldürdü.

“Sosis ne alaka?” Dediğinizi duyar gibiyim. Duyduklarınız doğru! Volkswagen aynı zamanda bir sosis üreticisi. Bu sosisin ismi ise ‘Volkswagen currywurst’. 

Otomobil satışı azalan markanın VW currywurst’ (Currywurst: Körili sosis) ürünleri satış rekoru kırdı. 

The Guardian’da yer alan habere göre Volkswagen İnsan Kaynakları Sorumlusu Gunnar Killian, sosislerin geçen sene 8.5 milyon satıldığını dile getirerek bu satışı ‘rekor’ olarak nitelendirdi. Bu sosisleri her yerde bulmak mümkün değil VW currywurst Volkswagen fabrikalarında, yemekhanelerinde, restoranlarda ve bazı süpermarketlerde satılıyor.

Volkswagen sosisi (VW Currywurst) Nedir?

Volkswagen sosisi (VW Currywurst) Nedir?

Volkswagen sosisi (Volkswagen currywurst) 1973 yılından bu yana marka tarafından üretiliyor. Sosisin üretilme nedeni ise fabrikanın şehire uzak konumu nedeniyle Wolfsburg fabrikasında çalışanlar yemek ihtiyacını karşılamaktı. 

Şirketin Wolfsburg fabrikasında üretilen bu sosisler domates sosuyla kaplanıyor ve üzerine köri baharatı dökülüyor. VW currywurst, şirketin Alman fabrikasındaki restoranlarda, kantinlerde, süper market ve stadyumlarda satılabiliyor. Sosis ‘Volkswagen Orijinal Parçası’ olarak adlandırılıyor ve bu ürüne “199 398 500 A’ parça numarası verildi. 

30 kişilik ekip tarafından üretilen sosis, domuz etinden yapılıyor. Kayın ağacı üzerinde özel yöntemle fümelenen sosisler fabrikada yılda bin 181 ton; günde 20 bin adet üretiliyor. Ayrıca şirket ürettiği sosislerin yanına bir de Volkswagen markalı ketçap da üretti. Bir paket sosis ve bir şişe ketçap yaklaşık 10 dolardan satılıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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