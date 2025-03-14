Volkswagen 2024 Yılında Otomobilden Çok Sosis Sattı
Volkswagen 2024 Yılında Otomobilden Çok Sosis Sattı
Dünyaca ünlü Alman otomobil devi Volkswagen son zamanlarda mali sıkıntılar yaşıyor. Son iki yıldır küçülmeye giden markanın net kârı bir önceki yıla göre yüzde 30.6 oranında düştü. Şirketin otomobil satışlarından yüzü bir süre daha gülmeyecek gibi görünüyor. Ancak Volkswagen’in yüzünü güldüren başka bir şey var: Sosis!
Evet, yanlış duymadınız tam olarak ‘sosis’ dünyaca ünlü markanın yüzünü güldürdü. Herkes bilmiyor olabilir ama marka 1973’ten bu yana kendi adıyla sosis üretiyor. ‘Volkswagen currywurst’ isimli sosis 2024 yılında 8.5 milyon satışa ulaştı. Volkswagen İnsan Kaynakları Sorumlusu Gunnar Kilian bu satışın rekor olduğunu belirtti.
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Volkswagen dünyada en çok satılan otomobil markalarından biri.
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Otomobilden yüzü gülmeyen Volkswagen’i ‘sosis’ güldürdü.
Volkswagen sosisi (VW Currywurst) Nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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