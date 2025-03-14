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Alkol Kilidi Nedir? Araçlarda Alkol Kilidi Ne Anlama Geliyor?

Alkol Kilidi Nedir? Araçlarda Alkol Kilidi Ne Anlama Geliyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2025 - 16:33

Trafikte güvenliği artırmak için birtakım yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu düzenlemeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlandı. Araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin şartlar da belli olmuş oldu. Yeni düzenlemelerin arasında en dikkat çekeni alkol kilidi oldu.

Peki Alkol Kilidi nedir? Araçlarda Alkol Kilidi Ne Anlama Geliyor?

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Alkol Kilidi nedir?

Alkol Kilidi nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından trafikte güvenliğini artıracak yeni düzenlemeler hazırlandı. Konuya ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle araçlarda beş güvenlik sistemi devreye alınacak. Motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı maddeleri yönetmelikte yer aldı. Öte yandan gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar da yönetmelikle belirlendi.

Yönetmelikte en dikkat çeken ‘alkol kilidi’ oldu. Bu ifadeyle pek çok kişi ilk kez tanışmış olabilir. Aktif araç sürücüleri kararın ardından ‘alkol kilidi nedir?’ sorularını araştırmaya başladı. Alkol kilidi uygulamasıyla alkollü kişilerin araç kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. 

Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlanan yeni düzenlemede yer alan alkol kilidi AB ülkelerinde ticari araçlarda yoğun olarak kullanılıyor.

Araçlarda Alkol Kilidi Ne Anlama Geliyor?

Araçlarda Alkol Kilidi Ne Anlama Geliyor?

Alkol kilidi aracın ateşleme sistemine bağlanan bir cihazdır. Sürücünün aracını çalıştırabilmesi için ilk önce alkol kilidi adı verilen bu cihaza üfleyerek alkol testi yapması gerekiyor. Eğer alkol kilidinde yasal sınırın üzerinde bir oran çıkarsa sürücü  aracı çalıştıramıyor. Sürücü alkol almadıysa ya da yasal sınırın altında oran çıktıysa aracın kontağı aktif hale geliyor. 

Sistemin özellikle daha önce alkollü araç kullanımı nedeniyle ceza almış sürücülere zorunlu olması bekleniyor. Otomotiv gazeteci Emre Özpeynirci ise X hesabından alkol kilidi uygulamasına dair şu açıklamayı yaptı:

“Alkol kilidiyle ilgili olayın doğrusu şu; Yeni nesil araçlarda GSR2 mevzuatına bağlı olarak cihazın takılabilmesine imkan tanıyan alt yapının olması gerekiyor. Cihaz takma konusunda herhangi bir araç kategorisi ile ilgili düzenleme yok.  Her ülke kendine göre aksiyon alıyor. Yani her araca takılacak diye bir durum yok. Şu an sadece Tip onayı için altyapının uygun olması isteniyor. Muhtemelen çıkacak kanuna bağlı, ileride okul servisleri gibi özel araçlara takılması istenebilir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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