Alkol Kilidi Nedir? Araçlarda Alkol Kilidi Ne Anlama Geliyor?

Alkol kilidi aracın ateşleme sistemine bağlanan bir cihazdır. Sürücünün aracını çalıştırabilmesi için ilk önce alkol kilidi adı verilen bu cihaza üfleyerek alkol testi yapması gerekiyor. Eğer alkol kilidinde yasal sınırın üzerinde bir oran çıkarsa sürücü aracı çalıştıramıyor. Sürücü alkol almadıysa ya da yasal sınırın altında oran çıktıysa aracın kontağı aktif hale geliyor.

Sistemin özellikle daha önce alkollü araç kullanımı nedeniyle ceza almış sürücülere zorunlu olması bekleniyor. Otomotiv gazeteci Emre Özpeynirci ise X hesabından alkol kilidi uygulamasına dair şu açıklamayı yaptı:

“Alkol kilidiyle ilgili olayın doğrusu şu; Yeni nesil araçlarda GSR2 mevzuatına bağlı olarak cihazın takılabilmesine imkan tanıyan alt yapının olması gerekiyor. Cihaz takma konusunda herhangi bir araç kategorisi ile ilgili düzenleme yok. Her ülke kendine göre aksiyon alıyor. Yani her araca takılacak diye bir durum yok. Şu an sadece Tip onayı için altyapının uygun olması isteniyor. Muhtemelen çıkacak kanuna bağlı, ileride okul servisleri gibi özel araçlara takılması istenebilir.”