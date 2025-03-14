Alkol Kilidi Nedir? Araçlarda Alkol Kilidi Ne Anlama Geliyor?
Alkol Kilidi Nedir? Araçlarda Alkol Kilidi Ne Anlama Geliyor?
Trafikte güvenliği artırmak için birtakım yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu düzenlemeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlandı. Araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin şartlar da belli olmuş oldu. Yeni düzenlemelerin arasında en dikkat çekeni alkol kilidi oldu.
Peki Alkol Kilidi nedir? Araçlarda Alkol Kilidi Ne Anlama Geliyor?
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Alkol Kilidi nedir?
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Araçlarda Alkol Kilidi Ne Anlama Geliyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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