Eskiden Arabaların Önünde ve Arkasında Yer Alan Koca Tamponlara Ne Oldu?
Eskiden Arabaların Önünde ve Arkasında Yer Alan Koca Tamponlara Ne Oldu?
Eski model arabalarda tamponlar koca bir metal levha gibi ön ve arka kısımda göze çarpardı. Küçük kazalarda neredeyse hiç zarar görmez, arabayı darbelere karşı sağlam tutardı. Ancak zamanla bu hantal, çıkıntılı tamponlar ortadan kayboldu ve yerlerini neredeyse görünmez, ince tasarımlar aldı. Peki, ne oldu da tamponlar küçüldü ve gözden kayboldu? Gelin sebeplerine bi' bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tamponların geçirdiği en büyük değişim, 1973 yılında ABD’nin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Yönetmeliği (NHTSA) tarafından getirilen yeni kurallarla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dev tampon dönemi uzun sürmedi.
Günümüzde arabaların tamponları eskisi gibi kocaman ve çıkıntılı olmasa da görevleri hala aynı.
Araba tamponları yıllar içinde tasarımsal bir devrim geçirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın