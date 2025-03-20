Eskiden Arabaların Önünde ve Arkasında Yer Alan Koca Tamponlara Ne Oldu?

1983 yılında NHTSA, tampon standartlarını hafifleterek çarpışma koruma hızını yaklaşık 4 km/s düşürdü. Bunun anlamı, otomotiv mühendislerinin daha hafif, daha küçük ve daha entegre tamponlar tasarlayabilmesi için bir fırsat doğmuş olmasıydı. Artık tamponların amacı sadece çarpışmalarda enerjiyi emmek değil, araç tasarımının içine gizlenerek aerodinamik verimliliği artırmaktı.

Bu dönemde plastik kaplamalar yaygınlaştı ve tamponlar eskiye göre çok daha hafif hale geldi. Eski ağır metal tamponların yerini, iç yapıda enerjiyi emen köpük dolgular ve esnek malzemeler aldı.