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Otomobillerdeki En Yaygın Arıza İşaretleri ve Anlamları

Otomobillerdeki En Yaygın Arıza İşaretleri ve Anlamları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.03.2025 - 10:55

Arabanızın gösterge panelinde aniden beliren bir ışık, her sürücünün tedirgin olmasına neden olabilir. Özellikle hangi sembolün ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, küçük bir uyarı bile ciddi bir sorunmuş gibi görünebilir. Oysa çoğu zaman bu işaretler, sizi büyük masraflardan korumak için erkenden uyarı verir. 

Araba arıza işaretleri nelerdir?” ya da “Gösterge panelindeki ışıklar ne anlama gelir?” gibi soruların cevabını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte detaylar...

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Yağ İkaz Işığı

Yağ İkaz Işığı

Gösterge panelinde bir yağdanlık simgesi görüyorsanız, bu motor yağ basıncınızla ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Aracın motoru yeterli şekilde yağlanmazsa sürtünme artar, bu da ciddi mekanik arızalara yol açabilir. Işık yandığında aracı hemen durdurup yağı kontrol etmek en doğru hareket olur.

Motor Arıza (Check Engine) Işığı

Motor Arıza (Check Engine) Işığı

Belki de en sık karşılaşılan ama en belirsiz simgelerden biri. Bu ışık yandığında aracınızın motorunda veya egzoz sisteminde sorun olduğu anlamına gelir. Küçük bir sensör arızasından büyük bir motor problemine kadar her şeyi kapsayabilir. Geciktirmeden servise başvurmak gerekir.

Lastik Basınç Uyarısı

Lastik Basınç Uyarısı

İçinde ünlem işareti olan bir yarım daire simgesi genellikle lastik basıncınızın düştüğünü gösterir. Hemen panik yapmanıza gerek yok ama güvenli bir alana geçip lastikleri kontrol etmelisiniz. Düşük basınç hem lastik ömrünü azaltır hem de yakıt tüketimini artırır.

ABS Fren Sistemi Uyarısı

ABS Fren Sistemi Uyarısı

ABS ışığı yandığında, aracın kilitlenmeyi önleyici fren sistemi devre dışı kalmış olabilir. Frenleriniz çalışmaya devam eder ama ani fren durumunda tekerleklerin kilitlenme riski artar. Güvenliğiniz için kısa sürede bir servise uğramanız önerilir.

Soğutma Suyu Sıcaklık Uyarısı

Soğutma Suyu Sıcaklık Uyarısı

Bir termometre simgesi motorun hararet yaptığını gösterir. Aracı hemen durdurup soğumasını beklemek gerekir. Aksi halde motor hasar görebilir. Kaputu açmadan önce motorun iyice soğuduğundan emin olun.

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Hava Yastığı Uyarı Işığı

Hava Yastığı Uyarı Işığı

Genellikle bir insan figürünün önünde bir daireyle temsil edilen bu ışık, hava yastığı sisteminde arıza olduğunu belirtir. Kaza anında hava yastığı çalışmayabilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden kontrol ettirmek önemlidir.

Fren Sistemi Arıza Işığı

Fren Sistemi Arıza Işığı

Daire içinde ünlem işareti olarak görülen bu ışık, fren hidroliği seviyesinde sorun olduğunu ya da fren sisteminde başka bir arıza olduğunu belirtir. Ciddiye alınması gereken bir uyarıdır çünkü frenleriniz işlevini kaybedebilir.

Akü (Şarj Sistemi) Uyarısı

Akü (Şarj Sistemi) Uyarısı

Kırmızı renkli bir akü simgesi, aracın yalnızca akü gücüyle çalıştığını gösterir. Alternatör düzgün çalışmıyorsa akü kısa sürede bitebilir ve araç tamamen durabilir. Bu uyarı yandığında servise gitmeden uzun süre araç kullanılmamalı.

Yakıt Seviyesi Uyarısı

Yakıt Seviyesi Uyarısı

Oldukça tanıdık olan bu simge, yakıtınızın azaldığını gösterir. Bazı araçlarda bu uyarı, kalan yakıt miktarına değil sürüş alışkanlıklarınıza göre tahmin edilen menzile göre yanar. Işık yandığında en kısa sürede benzin istasyonuna uğramanız gerekir.

Çekiş Kontrol Sistemi Uyarısı

Çekiş Kontrol Sistemi Uyarısı

Aracın arkasıyla birlikte zikzak çizgiler görüyorsanız, bu çekiş kontrol sisteminizin kapalı olduğunu veya çalışmadığını gösterir. Özellikle kaygan zeminlerde bu sistem devrede olmazsa, kontrol kaybı yaşanabilir. Yeniden devreye almak, sürüş güvenliğiniz için önemlidir.

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Bu Işıkları Tanımak Hayat Kurtarabilir!

Bu Işıkları Tanımak Hayat Kurtarabilir!

Gösterge panelindeki semboller karmaşık görünse de, aslında aracınız size bir şey anlatmaya çalışıyor. Her uyarı ışığı ihmal edilmemesi gereken bir mesaj taşır. Bu nedenle hem yeni hem de deneyimli sürücülerin, araçlarındaki en yaygın arıza işaretlerini tanıması gerekir.

Otomobillerdeki arıza işaretleri ne anlama gelir? sorusunun yanıtını bildiğinizde, sadece aracınızı değil kendinizi ve sevdiklerinizi de korumuş olursunuz. Unutmayın; erken teşhis, büyük arızaların önüne geçmenin anahtarıdır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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