Otomobillerdeki En Yaygın Arıza İşaretleri ve Anlamları

Arabanızın gösterge panelinde aniden beliren bir ışık, her sürücünün tedirgin olmasına neden olabilir. Özellikle hangi sembolün ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, küçük bir uyarı bile ciddi bir sorunmuş gibi görünebilir. Oysa çoğu zaman bu işaretler, sizi büyük masraflardan korumak için erkenden uyarı verir.

“Araba arıza işaretleri nelerdir?” ya da “Gösterge panelindeki ışıklar ne anlama gelir?” gibi soruların cevabını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte detaylar...