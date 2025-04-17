Neredeyse Her Araçta Bulunan Emniyet Kemerleri Trenlerde Neden Yok?

İlk başta kulağa mantıksız gibi gelse de, bazı uzmanlara göre trenlerde kemer kullanmak güvenliği artırmak yerine tam tersi, riski büyütebiliyor. Çünkü bir kaza anında herkesin kemeri takmaması durumunda, kemer takan yolcular tehlikeye açık hale gelebiliyor. Mesela kemersiz bir yolcu çarpışma anında fırlayıp, kemerli bir yolcuya çarpabilir.

Yani kemer takan daha çok zarar görebilir. Üstelik yapılan bazı testlerde sadece bel kısmını saran kemerlerin, kazalarda yolcunun vücudunu öne doğru döndürerek boyun yaralanmalarına sebep olabileceği görülmüş. Daha güvenli olan üç noktalı kemer sistemiyse, ancak oldukça sağlam koltuklarla işe yarıyor. Fakat bu koltuklar da kemersiz yolcular için daha sert ve tehlikeli hale gelebiliyor. Sonuç? Ya herkes kemer takmalı ya da hiç kimse. Ancak tren gibi insanların sürekli hareket halinde olduğu bir araçta bu ne kadar mümkün?