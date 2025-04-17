Neredeyse Her Araçta Bulunan Emniyet Kemerleri Trenlerde Neden Yok?
Trenle seyahat eden hemen herkes, koltuğa kurulup rahatça ayağa kalkmanın, dilediği gibi gezmenin keyfini yaşamıştır. Hiçbir zaman 'Kemerimi taktım mı?' diye düşünmeyiz çünkü trenlerde emniyet kemeri yoktur. Ama bu yokluk, çoğu insanın aklına bir kez olsun 'Neden yok?' sorusunu da düşürmüştür. Bunca teknolojik gelişme arasında, neden hala trenlerde kemer bulunmaz? Cevabı aslında göründüğünden daha karmaşık.
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Emniyet kemerleri trenler için gerçekten işe yaramıyor mu?
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Trenler uçaklara ya da arabalara benzemez, bu yüzden de kurallar farklıdır.
O zaman trenlerde güvenlik tamamen ihmal mi ediliyor? Tabii ki hayır.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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