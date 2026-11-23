Will Smith'in Calabasas'taki 42 Milyon Dolarlık Malikanesinde Yangın Çıktı
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Hollywood oyuncusu Will Smith'in ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Calabasas kentindeki 42 milyon dolarlık malikanesinde yangın çıktı. 150 dönümlük arazi üzerindeki eve ilişkin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Malikane daha önce de yangın geçirmiş ve tahliye edilmişti.
Birden fazla acil müdahale aracı gönderildi.
Aynı malikane 2021'de de yanmıştı.
Palisades yangınında ev tahliye edilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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