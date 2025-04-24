Neden Geceleri Daha Melankolik ve Depresif Hissederiz?

Gün boyunca meşgul olduğumuz işler, konuşmalar, sesler ya da ekranlar sayesinde duygularımızı bastırabiliriz fakat gece olunca tüm o dış etkenler ortadan kalkar ve zihin, özellikle olumsuz olaylara odaklanma eğilimindedir. Bu durum 'ruminasyon' olarak adlandırılır yani zihnin geçmiş olayları tekrar tekrar düşünmesi ve senaryolar kurması.

Özellikle depresyona yatkın bireylerde bu döngü daha yoğun yaşanır ve geceleri hissettikleri hüzün ya da kaygı bu yüzden daha da artabilir. Yalnız kaldığımız ve yorgun düştüğümüz bu saatlerde zihnimiz adeta geçmişle hesaplaşmak için tetikte bekliyor gibidir.