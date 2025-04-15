Zeki İnsanlar Depresyon Gibi Mental Hastalıklara Daha mı Meyilli?

Bu konudaki araştırmaların sonuçları oldukça karmaşık ve hatta birbiriyle çelişiyor. 2009 yılında yapılan bir çalışmada, çocuklukta ölçülen düşük IQ seviyeleriyle yetişkinlikte görülen majör depresyon arasında bir bağlantı tespit edilmişti. Ancak çalışma, yalnızca 32 yaşına kadar takip edilen bir grup üzerinde yapılmıştı, bu yüzden ileri yaşlardaki etkiler hala belirsizliğini koruyor.

İlginçtir ki aynı çalışmada yüksek IQ’ya sahip kişilerin ise travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), sosyal fobi ve anksiyeteye karşı daha dirençli olabileceği belirtilmişti. Öte yandan, 2018 yılında yayımlanan başka bir çalışma bu fikri tersine çevirdi ve yüksek IQ’nun merkezi sinir sisteminde aşırı uyarılmaya yol açarak stres, iltihaplanma ve depresyon riskini artırabileceğini öne sürdü.