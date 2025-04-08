Gözümüzü Bi' Açtık 2025: Covid-19 Pandemisi Neden Zaman Algımızla Oynadı?
Gözümüzü Bi' Açtık 2025: Covid-19 Pandemisi Neden Zaman Algımızla Oynadı?
O günleri düşündüğümüzde hepimizin kafası biraz karışıyor değil mi? Hem hiç bitmeyecekmiş gibi geçen günler vardı, hem de şimdi dönüp bakınca sanki birkaç ayda olup bitmiş gibi. Her gün aynıydı, aynı duvarlara bakıyor, aynı ekrana göz gezdiriyor, aynı koltukta oturuyorduk. Ama bir yandan da hiç durmadan haber geliyor, gündem değişiyor, hayat altüst oluyordu. Şimdi yıllar sonra geriye baktığımızda zamanın neden bu kadar garip geçtiğini sorguluyorsak, bilin ki bilim de bu sorunun peşine düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafıza, zamanın kaydını tutan bir saat değil; sürekli yeniden yazılan bir hikaye gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pandeminin hayatlarımızı eşitlediği o dönemde zaman neden bu kadar sıkışık hissettirdi?
Peki ya duygular? Kaygı, belirsizlik ve stres zaman algımızla nasıl oynadı?
Başta da demiştik; hafıza dediğimiz şey sabit değil, her hatırladığımızda aslında onu yeniden yazıyoruz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın