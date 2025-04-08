Gözümüzü Bi' Açtık 2025: Covid-19 Pandemisi Neden Zaman Algımızla Oynadı?

Birçoğumuz hafızamızı, olan biteni birebir saklayan bir video gibi düşünürüz ama gerçek çok daha karmaşık. Bellek aslında geçmişi yeniden kurgulayan yaratıcı bir süreçtir; şu anki ruh halimiz, içinde bulunduğumuz ortam, hatta sosyal medya gibi araçlar bile geçmişi nasıl hatırladığımızı etkileyebilir.

Daha fazla anı biriktirdiğimiz zaman dilimleri zihnimizde daha uzun sürmüş gibi hissedilir. Tam tersi şekilde tekrar eden, birbirine benzeyen günler ise tek bir bulanık küme halinde sıkışır. Pandemi yılları da tam olarak bu yüzden zaman algımızı bozdu... Hem çok şey yaşadık, hem de çok az şeyi hatırlıyoruz.