Çiftlik Oyunlarına Saatlerimizi Yatırmamızın Ardındaki Psikolojik Neden

Psikolog Jamie Madigan’a göre gerçek işlerin çoğunda belirsizlik, başarısızlık korkusu ve stres gibi olumsuzluklar varken, oyunlar tam tersine her şeyin kontrol edilebilir olduğu bir ortam sunuyor. Oyunlar size net hedefler, açık geri bildirimler, başarılabilir zorluklar ve öngörülebilir ödüller veriyor.

Bir oyuncunun neden tekrar tekrar aynı taşı kırdığını veya neden bininci kere balık tuttuğunu açıklamak zor değil çünkü bunu kendi istedi. Stardew Valley, oyuncuya kendi çiftliğini istediği gibi kurma, geliştirme ve düzenleme özgürlüğü veriyor. Bu kontrol hissi, gerçek hayatta çoğu zaman elimizde olmayan ama oyunlarda bize bolca sunulan bir duygu.