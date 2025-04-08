Eski FBI Ajanı Hepimizin İnandığı Beden Dili Yalanlarını Bir Bir Çürüttü
Eski FBI Ajanı Hepimizin İnandığı Beden Dili Yalanlarını Bir Bir Çürüttü
Karşınızdaki kişi gözlerini kaçırıyor, elleri burnuna gidiyor ve kollarını kavuşturuyorsa hemen “Yalan söylüyor!” diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Yıllardır filmlerde, dizilerde ve hatta iş görüşmelerinde bile bu tür hareketlerin yalanla ilişkili olduğuna inandırıldık. Ama eski bir FBI ajanı ve beden dili uzmanı Joe Navarro’ya göre işler o kadar basit değil. Çünkü çoğumuzun doğru sandığı şeylerin aslında bilimsel bir temeli yok. Hatta bazıları tamamen uydurma olabilir.
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"Kollarını kavuşturdu, kesin senden hoşlanmıyor." diyenlere kötü bir haberimiz var.
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"Gözünü kaçırdı, demek ki yalan söylüyor." mi dediniz? Yanıldınız.
Burnunu kaşıdı, boğazını temizledi diye hemen yargılamayın.
Gerçekten nelere bakmalı? Eski bir ajana göre gözümüz glabella’da olmalı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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