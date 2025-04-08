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Eski FBI Ajanı Hepimizin İnandığı Beden Dili Yalanlarını Bir Bir Çürüttü

Eski FBI Ajanı Hepimizin İnandığı Beden Dili Yalanlarını Bir Bir Çürüttü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 11:35 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 11:36

Karşınızdaki kişi gözlerini kaçırıyor, elleri burnuna gidiyor ve kollarını kavuşturuyorsa hemen “Yalan söylüyor!” diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Yıllardır filmlerde, dizilerde ve hatta iş görüşmelerinde bile bu tür hareketlerin yalanla ilişkili olduğuna inandırıldık. Ama eski bir FBI ajanı ve beden dili uzmanı Joe Navarro’ya göre işler o kadar basit değil. Çünkü çoğumuzun doğru sandığı şeylerin aslında bilimsel bir temeli yok. Hatta bazıları tamamen uydurma olabilir.

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"Kollarını kavuşturdu, kesin senden hoşlanmıyor." diyenlere kötü bir haberimiz var.

"Kollarını kavuşturdu, kesin senden hoşlanmıyor." diyenlere kötü bir haberimiz var.

Joe Navarro, insanların kollarını kavuşturmasının bir savunma ya da “engel koyma” hareketi olmadığını söylüyor. Aksine, bu davranışın daha çok kişinin kendini sakinleştirme ihtiyacından kaynaklandığını belirtiyor. Yani bir nevi kişinin kendine verdiği küçük bir sarılma gibi

Düşünün, sinemada film beklerken ya da toplu taşıma sırasında birini beklerken kollarınızı kavuşturmanız gayet normal değil mi? Navarro da tam olarak bu örnekleri vererek, hareketin engelleme değil rahatlama amacı taşıdığını vurguluyor.

"Gözünü kaçırdı, demek ki yalan söylüyor." mi dediniz? Yanıldınız.

"Gözünü kaçırdı, demek ki yalan söylüyor." mi dediniz? Yanıldınız.

Navarro’ya göre, biri bir şeyi düşünürken ya da kafasında bir bilgiyi işlemeye çalışırken başka yöne bakması son derece doğal. Bu durumun yalan söylemeyle hiçbir ilgisi olmadığını açıkça belirtiyor. 

Yani birinin yukarıya ya da yana bakması, sadece zihinsel bir işlem sürecini ifade edebilir. “Biri bunu yalanla ilişkilendiriyorsa, o kişi sadece tahmin yürütüyor demektir.” diyor çünkü bilimsel olarak bu davranışın yalanla bağlantısı yok.

Burnunu kaşıdı, boğazını temizledi diye hemen yargılamayın.

Burnunu kaşıdı, boğazını temizledi diye hemen yargılamayın.

Kişi burnuna dokunuyorsa ya da ağzını kapatıyorsa, mutlaka bir şey saklıyordur diye bir kanı vardır bilirsiniz ama Navarro burada da oldukça net konuşuyor. Bu hareketlerin tamamı bir tür kendini yatıştırma davranışı. Yani stresli ya da kaygılı olduğumuzda elimizin yüzümüze gitmesi tamamen doğal bir tepki. Navarro bunu da “Pinokyo etkisi yok, tamamen efsane” diyerek açıklıyor.

Gerçekten nelere bakmalı? Eski bir ajana göre gözümüz glabella’da olmalı.

Gerçekten nelere bakmalı? Eski bir ajana göre gözümüz glabella’da olmalı.

Navarro, alın bölgesinde iki kaş arasındaki glabella denen noktayı ilk işaret olarak gösteriyor. Bu alanın stres ya da baskı altında ilk sinyalleri verdiğini söylüyor. Ayrıca kişinin boynunu ya da başının eğik olup olmadığını da gözlemlermiş. Baş eğikse kişi rahat hissediyor olabilir ama bu hareket aniden kaybolursa, ortada bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz. 

Ancak kendisi bile hiçbir zaman sadece beden diline bakarak kesin bir yargıya varmadığını söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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