Joe Navarro, insanların kollarını kavuşturmasının bir savunma ya da “engel koyma” hareketi olmadığını söylüyor. Aksine, bu davranışın daha çok kişinin kendini sakinleştirme ihtiyacından kaynaklandığını belirtiyor. Yani bir nevi kişinin kendine verdiği küçük bir sarılma gibi.

Düşünün, sinemada film beklerken ya da toplu taşıma sırasında birini beklerken kollarınızı kavuşturmanız gayet normal değil mi? Navarro da tam olarak bu örnekleri vererek, hareketin engelleme değil rahatlama amacı taşıdığını vurguluyor.