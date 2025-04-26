Annesinin Deprem Hurcunu Paylaşmasıyla Viral Olmuştu: Hurcun İçinde Neler Olduğunu Gösterdi
Mert Ali adlı içerik üreticisi, annesinin deprem için hazırladığı hurcu paylaşmasıyla gündem olmuştu. Deprem çantası yerine deprem hurcu hazırlayan kadının neler koyduğu ise merak konusuydu. Evden acil bir çıkış yapılması halinde o hurç nasıl onlarla çıkacaktı bilemiyoruz. Şimdiyse genç adam hurcun içindekileri gösterdi. Gelin detaylara geçelim.
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Söz konusu hurç olunca yorganlar da ayrılmaz ikilileri oluyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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