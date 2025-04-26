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Annesinin Deprem Hurcunu Paylaşmasıyla Viral Olmuştu: Hurcun İçinde Neler Olduğunu Gösterdi

Annesinin Deprem Hurcunu Paylaşmasıyla Viral Olmuştu: Hurcun İçinde Neler Olduğunu Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.04.2025 - 16:01

Mert Ali adlı içerik üreticisi, annesinin deprem için hazırladığı hurcu paylaşmasıyla gündem olmuştu. Deprem çantası yerine deprem hurcu hazırlayan kadının neler koyduğu ise merak konusuydu. Evden acil bir çıkış yapılması halinde o hurç nasıl onlarla çıkacaktı bilemiyoruz. Şimdiyse genç adam hurcun içindekileri gösterdi. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Söz konusu hurç olunca yorganlar da ayrılmaz ikilileri oluyor.

Söz konusu hurç olunca yorganlar da ayrılmaz ikilileri oluyor.

İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde can havliyle dışarı çıkan ve evlerine dönmek istemeyen vatandaşlar soğuk havalarla mücadele etti. Deprem konusunda ne yazık ki ülkecek atik bir bilince sahip değiliz. Tabii ki mesele deprem hurcu değil ancak ulaşılabilir bir alanda hazır bir deprem çantasının önemi büyük.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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