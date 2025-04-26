Annesinin Deprem Hurcunu Paylaşmasıyla Viral Olmuştu: Hurcun İçinde Neler Olduğunu Gösterdi

İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde can havliyle dışarı çıkan ve evlerine dönmek istemeyen vatandaşlar soğuk havalarla mücadele etti. Deprem konusunda ne yazık ki ülkecek atik bir bilince sahip değiliz. Tabii ki mesele deprem hurcu değil ancak ulaşılabilir bir alanda hazır bir deprem çantasının önemi büyük.