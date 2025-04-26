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Bir İçerik Üreticisi Binalarda Depreme Dayanıklılık Testinin Nasıl Yapıldığını Adım Adım Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Binalarda Depreme Dayanıklılık Testinin Nasıl Yapıldığını Adım Adım Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.04.2025 - 13:42

İçerik Devam Ediyor

İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem Büyük İstanbul Depremi olma ihtimaliyle büyük korkuya neden oldu. Kimileri ilk depremlerle birlikte şehri terk etti, kimileri ise evlerine çıkmak istemedi sokaklarda vakit geçirdi. Şimdiyse bir içerik üreticisi binalarda depreme dayanıklılık testinin nasıl yapıldığını adım adım gösterdi. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte detaylar 👇

Videoda da görmüş olduğunuz üzere uzun ve zorlayıcı bir süreç yok.

Videoda da görmüş olduğunuz üzere uzun ve zorlayıcı bir süreç yok.

Depremlerin devamının olup olmayacağı tartışma konusuyken, içinizi bir nebze olsun rahat tutabilmek adına binalarınızı kontrol ettirebilirsiniz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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