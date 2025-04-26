Bir İçerik Üreticisi Binalarda Depreme Dayanıklılık Testinin Nasıl Yapıldığını Adım Adım Anlattı

İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem Büyük İstanbul Depremi olma ihtimaliyle büyük korkuya neden oldu. Kimileri ilk depremlerle birlikte şehri terk etti, kimileri ise evlerine çıkmak istemedi sokaklarda vakit geçirdi. Şimdiyse bir içerik üreticisi binalarda depreme dayanıklılık testinin nasıl yapıldığını adım adım gösterdi. Gelin birlikte izleyelim!