Bir İçerik Üreticisi Binalarda Depreme Dayanıklılık Testinin Nasıl Yapıldığını Adım Adım Anlattı

İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem Büyük İstanbul Depremi olma ihtimaliyle büyük korkuya neden oldu. Kimileri ilk depremlerle birlikte şehri terk etti, kimileri ise evlerine çıkmak istemedi sokaklarda vakit geçirdi. Şimdiyse bir içerik üreticisi binalarda depreme dayanıklılık testinin nasıl yapıldığını adım adım gösterdi. Gelin birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoda da görmüş olduğunuz üzere uzun ve zorlayıcı bir süreç yok.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın