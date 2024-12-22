Yazarımız Çağın Altuğ'a Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden (TMOK) Fair Play Ödülü

Sevgili ONEDİO ailesi,

Bugün sizlerle, büyük bir onur ve heyecanı paylaşmak üzere buradayım. Uzun yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında gerçekleştirdiğim projeler, öğretmen, çocuk ve veli atölyeleri ile toplumda spor ve oyun odaklı bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Meslek hayatımın büyük bir kısmını kapsayan bu çalışmaların, Türkiye’nin en köklü ve saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Sportif Tanıtım Dalı Ödülü ile taçlandırılması, benim için tarif edilemez bir gurur ve motivasyon kaynağıdır.