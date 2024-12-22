Yazarımız Çağın Altuğ'a Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden (TMOK) Fair Play Ödülü
Yazarımız Çağın Altuğ'a Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden (TMOK) Fair Play Ödülü
Sevgili ONEDİO ailesi,
Bugün sizlerle, büyük bir onur ve heyecanı paylaşmak üzere buradayım. Uzun yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında gerçekleştirdiğim projeler, öğretmen, çocuk ve veli atölyeleri ile toplumda spor ve oyun odaklı bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Meslek hayatımın büyük bir kısmını kapsayan bu çalışmaların, Türkiye’nin en köklü ve saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Sportif Tanıtım Dalı Ödülü ile taçlandırılması, benim için tarif edilemez bir gurur ve motivasyon kaynağıdır.
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Bu ödül, yalnızca benim emeğimi değil, sporu hayatının bir parçası haline getiren tüm gençlerimizin ve bu yolda emek veren herkesin ortak başarısını simgelemektedir.
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Spor, bireyin hayatını şekillendiren bir eylemden öte, geleceği inşa eden bir yaşam tarzıdır.
Bugün bu onurlu ödülü alırken, aslında şu gerçeği bir kez daha hissediyorum:
Ayrıca, duayen spor spikeri Orhan Ayhan, sporun duayen ismi Erdoğan Arıpınar ve spora gönül vermiş diğer önemli isimlerle aynı sahnede bu anlamlı ödülü almak benim için tarifsiz bir gurur kaynağı oldu.
Bu anlamlı ödül için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
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