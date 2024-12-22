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Yazarımız Çağın Altuğ'a Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden (TMOK) Fair Play Ödülü

etiket Yazarımız Çağın Altuğ'a Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden (TMOK) Fair Play Ödülü

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 23:25

Sevgili ONEDİO ailesi,

Bugün sizlerle, büyük bir onur ve heyecanı paylaşmak üzere buradayım. Uzun yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında gerçekleştirdiğim projeler, öğretmen, çocuk ve veli atölyeleri ile toplumda spor ve oyun odaklı bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Meslek hayatımın büyük bir kısmını kapsayan bu çalışmaların, Türkiye’nin en köklü ve saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Sportif Tanıtım Dalı Ödülü ile taçlandırılması, benim için tarif edilemez bir gurur ve motivasyon kaynağıdır.

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Bu ödül, yalnızca benim emeğimi değil, sporu hayatının bir parçası haline getiren tüm gençlerimizin ve bu yolda emek veren herkesin ortak başarısını simgelemektedir.

Bu ödül, yalnızca benim emeğimi değil, sporu hayatının bir parçası haline getiren tüm gençlerimizin ve bu yolda emek veren herkesin ortak başarısını simgelemektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.” sözü bizlere, sporu sadece bir fiziksel aktivite olarak değil, bireyin zihinsel ve ruhsal sağlığını destekleyen bir yaşam felsefesi olarak benimsetmiştir. Atatürk’ün, Türk gençliğine duyduğu güven ve sporun toplumlar üzerindeki birleştirici gücüne olan vurgusu, benim de yürüdüğüm yolu aydınlatan en büyük rehber olmuştur.

Spor, bireyin hayatını şekillendiren bir eylemden öte, geleceği inşa eden bir yaşam tarzıdır.

Spor, bireyin hayatını şekillendiren bir eylemden öte, geleceği inşa eden bir yaşam tarzıdır.

Bir öğretmen olarak her zaman hedefim, gençlerimize sadece spor yapmayı değil, sporun disiplinini, dayanışma ve kardeşlik ruhunu, yaşam boyu sağlıklı ve zinde bir birey olmanın önemini öğretmek oldu.

Bugün bu onurlu ödülü alırken, aslında şu gerçeği bir kez daha hissediyorum:

Bugün bu onurlu ödülü alırken, aslında şu gerçeği bir kez daha hissediyorum:

Gerçek ödül, spor yaparak hem fiziksel hem de ruhsal olarak gücüne güç katan, sağlıklı bireyler olarak topluma katılan gençlerimizin varlığıdır. Bu ödül, sadece benim değil, sporu bir yaşam tarzı haline getiren tüm öğrencilerime ve onlara bu yolda rehberlik eden herkese adanmıştır.

Ayrıca, duayen spor spikeri Orhan Ayhan, sporun duayen ismi Erdoğan Arıpınar ve spora gönül vermiş diğer önemli isimlerle aynı sahnede bu anlamlı ödülü almak benim için tarifsiz bir gurur kaynağı oldu.

Ayrıca, duayen spor spikeri Orhan Ayhan, sporun duayen ismi Erdoğan Arıpınar ve spora gönül vermiş diğer önemli isimlerle aynı sahnede bu anlamlı ödülü almak benim için tarifsiz bir gurur kaynağı oldu.

Bu değerli isimlerin yanında yer almak, spora olan bağlılığımı ve bu alanda yaptığım çalışmaların anlamını bir kez daha pekiştirdi.

Bu anlamlı ödül için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu anlamlı ödül için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca, bu yolculuğum boyunca bana destek veren sevgili ONEDİO okuyucularına sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sporu benimseyen, yaşama sporun gözüyle bakan her bireyi yürekten selamlıyorum. Unutmayalım ki; güçlü bir millet, ancak güçlü bireylerle mümkün olur!

Sevgilerimle...

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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