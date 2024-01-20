Sevgilin ve senin arasında paylaşılan bir tutku var, o da acı hissetmek. İkiniz de hayatın zorluklarından, acılarından besleniyorsunuz. Bu belki de biraz tuhaf gelebilir, ama bu sizin ortak noktanız. Acı, sizin için bir yaşam kaynağı, bir enerji deposu. Her ne yapıyorsanız eğer içinde bir miktar acı varsa, işte o zaman gerçekten zevk alıyorsunuz. Belki de bu, acıyı tatlı bir zevke dönüştürme yeteneğinizden kaynaklanıyor. Acıyı seviyorsunuz, çünkü acı sizin için bir zevk kaynağı. Üstelik sizin hikayeniz, acıyla beslenen bir aşk hikayesi. Ve bu hikayede acı sizin en büyük dostunuz, en yakın arkadaşınız. Çünkü siz acıyı seviyorsunuz ve acı da sizin sevgiliniz. Bu yüzden sizin hikayenizde acı varsa zevk de var.