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Sevgilinle Ortak Zevkin Ne?

Sevgilinle Ortak Zevkin Ne?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 09:01

Bir ilişkide ortak zevkler bulmak o kadar kolay değildir. Ama şu da vardır ki ilişkiyi devam ettiren şey zevk ve motivasyondur. Peki senin sevgilinle ortak zevkin ne?

Merak ediyorsan hemen teste geçelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Sevgilinle dışarıda çok fazla vakit geçiriyor musun?

4. Senin yaptığın şakaları hemen anlıyor mu?

5. Son zamanlarda yaptığınız en büyük kavganın sebebi neydi?

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6. Birbirinizin görüşlerine saygı duyuyor musunuz?

7. Seni bugüne kadar en üzdüğü davranışı ne olmuştu?

8. Diyelim ki film izleyeceksiniz. Seçim yaparken tartışıyor musunuz?

9. İlişkinizi devam ettiren en büyük motivasyon ne?

10. Son olarak onu terk etsen nedeni ne olurdu?

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İkinizin de Mizah Anlayışı Birbirine Benziyor!

Sevgilinle arandaki mizah bağı adeta bir çekim gücü gibi. İkinizin de güldüğü konular o kadar benzer ki, birbirinizi kahkahalara boğmaktan hiç çekinmiyorsunuz. Aynı esprilere gülüp, aynı şakalara kıkırdayabilmek, ilişkinizdeki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu eşsiz uyum, sadece birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda birbirinizle geçirdiğiniz zamanı daha da keyifli hale getiriyor. İkiniz de birlikteyken hiçbir şeyin sizi rahatsız etmesine izin vermiyorsunuz, çünkü birlikte olduğunuzda her şey daha eğlenceli hale geliyor. Birlikte gülmek, birlikte eğlenmek... İşte bu, sizin ilişkinizin en belirgin ve en ortak zevklerden biri. Bu mizah uyumu, sadece sizin değil çevrenizdekilerin de dikkatini çekiyor ve herkes sizin bu eşsiz uyumunuzu takdir ediyor. Valla ne diyelim ortak mizah bir ilişkide en önemli şeydir ve siz yakalamışsınız. Cidden kıskandık!

İkinizin de Hamurunda Acıdan Zevk Alma Var!

Sevgilin ve senin arasında paylaşılan bir tutku var, o da acı hissetmek. İkiniz de hayatın zorluklarından, acılarından besleniyorsunuz. Bu belki de biraz tuhaf gelebilir, ama bu sizin ortak noktanız. Acı, sizin için bir yaşam kaynağı, bir enerji deposu. Her ne yapıyorsanız eğer içinde bir miktar acı varsa, işte o zaman gerçekten zevk alıyorsunuz. Belki de bu, acıyı tatlı bir zevke dönüştürme yeteneğinizden kaynaklanıyor. Acıyı seviyorsunuz, çünkü acı sizin için bir zevk kaynağı. Üstelik sizin hikayeniz, acıyla beslenen bir aşk hikayesi. Ve bu hikayede acı sizin en büyük dostunuz, en yakın arkadaşınız. Çünkü siz acıyı seviyorsunuz ve acı da sizin sevgiliniz. Bu yüzden sizin hikayenizde acı varsa zevk de var.

İkiniz de Başkalarını Yönetmeye Bayılıyorsunuz!

Evet işte geldik sana! Sevgilinle birbirinizi ve çevrenizdeki insanları yönetmeye karşı ortak bir tutkunuz olduğunu fark ettiniz mi? Evet, doğru duydunuz! İşte sizinle sevgilinizin en büyük ortak zevki: İnsanları yönetmek. Bu belki de ilk bakışta biraz tuhaf gelebilir ama düşününce aslında oldukça mantıklı. İkiniz de hayatınızın kontrolünü elinde tutmayı seviyorsunuz ve bu, sadece kendi yaşamlarınızla sınırlı kalmıyor. Başkalarının da hayatlarına yön vermek, onları yönlendirmek sizin için büyük bir zevk. Bu tutkunuz, belki de liderlik etme yeteneğinizle alakalı. Kendi kararlarınızı almayı ve başkalarına yol göstermeyi seviyorsunuz. İşte bu yüzden, sizinle sevgilinizin en büyük ortak zevki başkalarını yönetmek. Ancak yine de dikkat etmekte fayda var. Bu zevki bazen kendinize karşı silah olarak kullanıyorsunuz. O zaman da işler çığrından çıkıyor.

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