Sevgilinle Ortak Zevkin Ne?
Sevgilinle Ortak Zevkin Ne?
Bir ilişkide ortak zevkler bulmak o kadar kolay değildir. Ama şu da vardır ki ilişkiyi devam ettiren şey zevk ve motivasyondur. Peki senin sevgilinle ortak zevkin ne?
Merak ediyorsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Sevgilinle dışarıda çok fazla vakit geçiriyor musun?
4. Senin yaptığın şakaları hemen anlıyor mu?
5. Son zamanlarda yaptığınız en büyük kavganın sebebi neydi?
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6. Birbirinizin görüşlerine saygı duyuyor musunuz?
7. Seni bugüne kadar en üzdüğü davranışı ne olmuştu?
8. Diyelim ki film izleyeceksiniz. Seçim yaparken tartışıyor musunuz?
9. İlişkinizi devam ettiren en büyük motivasyon ne?
10. Son olarak onu terk etsen nedeni ne olurdu?
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İkinizin de Mizah Anlayışı Birbirine Benziyor!
İkinizin de Hamurunda Acıdan Zevk Alma Var!
İkiniz de Başkalarını Yönetmeye Bayılıyorsunuz!
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