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Kişilik Testi: Senden Devlet Olur mu?

Kişilik Testi: Senden Devlet Olur mu?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 13:01

Devlet kavramı özü itibariyle organize bir şekilde hareket eden, karar alma gücü ve yetkisi olan hareketli bir mekanizmadır. Peki sence -yani kişisel olarak- sen devlet gibi misin?

Merak ediyorsan hemen teste geçelim!

Not: Test eğlence amaçlıdır!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Günlük hayatında çok sık plan yapıyor musun?

4. Başkaları seni eleştirince nasıl tepki veriyorsun?

5. Arkadaş çevreni bir arada tutmak için elinden geleni yapar mısın?

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6. Sence bir insanın hayatı başka insanların hareketlerinden etkilenir mi?

7. Aşağıdakilerden hangisi seni tanımlamaya daha yakın?

8. Kendini huzursuz hissettiğinde senin keyfini yerine ne getirir?

9. Ailen ve arkadaşlarının gözünde önemli olduğunu düşünüyor musun?

10. Son olarak senin süper gücün ne?

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Böyle Düzen Delisi Olursan Neden Olmasın!

Verdiğin cevaplara göre sen planlı ve programlı hareket eden, başkalarını etkileyebilme gücüne sahip olan, insanlarda saygınlık uyandıran bir yapıya sahipsin. Başkaları senin güçlü ve kontrol sahibi bir insan olduğunu düşünüyorlar. Çünkü etrafındaki her olay üzerinde kontrol etme isteği sende epey bir baskın. Ama yine de eğlenceli bir tarafın olduğunu söylemek mümkün. Yeri geldiğinde planı, programı bozup canının istediği gibi hareket etmesini de biliyorsun. Sadece insanlar seni biraz kontrolcü gibi görüyor onu söylemeden geçmeyelim. Çünkü herhangi bir olaya karşı tepki verirken uzun uzadıya düşünüyor ve ince hesaplar yapıyorsun. Sanırım bu yine organize etmeyi seven doğandan geliyor. Ne diyelim devlet gibisin derler ya hani, seninki de işte aynı o hesap!

Keyfiyette Sınır Tanımadığın İçin Hayır!

Verdiğin cevaplara bakılırsa sen hayattan zevk almayı bilen, eğlence anlayışı oldukça hareketli ve maceraperest bir insansın. Hayatta zevk almak senin için daima ön planda. Ve insanlar da bunu bildiği için seninle vakit geçirmekten hoşlanıyor. Çünkü herkese iyi geliyorsun. Kişisel özelliklerin sayesinde senin yanında kendilerini çok rahat hissediyorlar. Aslında keyif ve macera tutkusu her zaman güzel bir durumdur. Her an ne yapacağın, neye nasıl tepki vereceğin belli olmuyor belki ama sen yine de harika bir insansın. Kısacası organize olabilme yeteneğin yok ve insanları idare etmekten çok onlarla eğlenme ihtiyacı içindesin. Böyle olduğun için de senden şimdilik devlet olmaz diyelim. Ama çok güzel bir parti insanı olur. Hani şu eğlenceli olanlardan!

Senden Şimdilik Köy Olur!

Evet, işte geldik sana! Verdiğin cevaplara bakılırsa senden devlet değil de köy olur demek daha doğru olur. Zira seni ilgilendiren meseleler genelde etrafındaki küçük olaylar. Hayatta büyük düşünmekten çok sadece kendinle ve küçük çevrenle ilgilenmeyi seviyorsun. Senin için senden uzak mesafedeki insanlar pek önemli değil. Yanındaki insanlarla ilişkilerin, onların senin hayatın üzerindeki etkileri senin için bu hayatta daha çok önem taşıyor. İçinde bulunduğun küçük çevreyle yaşadıklarına göre hayatını şekillendiriyorsun desek yalan olmaz. Senden köy olur dediğimize bakma, çünkü senden harika bir köy olur. Zira hayatın oldukça enerjik ve kıpır kıpır. Bu enerjikliğin ve yerinde duramayışın herkesin ilgisini ve dikkatini çekiyor. Ee ne demişler taş yerinde ağırdır!

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mamamia

cıkss elendim .Verdiğin cevaplara bakılırsa sen hayattan zevk almayı bilen, eğlence anlayışı oldukça hareketli ve maceraperest bir insansın. Hayatta zevk alm... Devamını Gör

moonlight

Ne diyelim devlet gibisin derler ya hani, seninki de işte aynı o hesap!