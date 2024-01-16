Kişilik Testi: Senden Devlet Olur mu?
Kişilik Testi: Senden Devlet Olur mu?
Devlet kavramı özü itibariyle organize bir şekilde hareket eden, karar alma gücü ve yetkisi olan hareketli bir mekanizmadır. Peki sence -yani kişisel olarak- sen devlet gibi misin?
Merak ediyorsan hemen teste geçelim!
Not: Test eğlence amaçlıdır!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Günlük hayatında çok sık plan yapıyor musun?
4. Başkaları seni eleştirince nasıl tepki veriyorsun?
5. Arkadaş çevreni bir arada tutmak için elinden geleni yapar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sence bir insanın hayatı başka insanların hareketlerinden etkilenir mi?
7. Aşağıdakilerden hangisi seni tanımlamaya daha yakın?
8. Kendini huzursuz hissettiğinde senin keyfini yerine ne getirir?
9. Ailen ve arkadaşlarının gözünde önemli olduğunu düşünüyor musun?
10. Son olarak senin süper gücün ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Böyle Düzen Delisi Olursan Neden Olmasın!
Keyfiyette Sınır Tanımadığın İçin Hayır!
Senden Şimdilik Köy Olur!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
cıkss elendim .Verdiğin cevaplara bakılırsa sen hayattan zevk almayı bilen, eğlence anlayışı oldukça hareketli ve maceraperest bir insansın. Hayatta zevk alm... Devamını Gör
Ne diyelim devlet gibisin derler ya hani, seninki de işte aynı o hesap!