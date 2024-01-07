Seçtiğin Filmlere Göre Takılıp Kaldığın Ne?
Seçtiğin Filmlere Göre Takılıp Kaldığın Ne?
Hepimiz hayatımızda bazı şeyleri çok fazla kafayı takarız. Peki senin kafana taktığın en büyük mesele ne? İşte bunu film tercihlerinden tahmin ediyoruz!
Hazırsan başlayalım!
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Daha Başına Gelmemiş Olaylara Çok Fazla Takılıyorsun!
İnsanların Seni Nasıl Gördüğüne Kafayı Takmışsın!
Hayattan Zevk Almayı Takıntı Haline Getirmişsin!
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