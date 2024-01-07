Seçtiğin Filmlere Göre Takılıp Kaldığın Ne?

Seçtiğin fimlere bakacak olursak çok belirgin bir özelliğin ortaya çıkıyor: Ona zevk diyorlar! Zevklerin, hayattaki en büyük takıntıların arasında yer alıyor. Konu konfor, rahatlık ve zevkler olunca, kimseye tek bir kelime bile söz hakkı tanımıyorsun. Adeta bir kral ya da kraliçe gibi, kendi krallığında zevklerin peşinden koşuyorsun. Hayattan zevk almak, senin için sadece bir hobi ya da geçici bir heves değil, tam bir yaşam amacı haline gelmiş. Ancak bunu söylemeden duramayız. Burada bir sorun var: Zevklerine olan bu aşırı düşkünlük, bir takıntıya dönüşmüş durumda. Yani aslında çok güzel ve keyifli bir şey olan zevkler, senin için bir saplantı haline gelmiş. Ama unutma ki hayat bir denge üzerine kurulu ve zevklerini doyasıya yaşarken bu dengeyi de gözetmek önemli.