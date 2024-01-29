Seçtiğin Filmlere Göre Büyülü Yanın Ne?
Seçtiğin Filmlere Göre Büyülü Yanın Ne?
Herkesin bir başkasını büyüleyen, çekici gelen bir tarafı vardır. Kiminin bakışları, kiminin kelimeleri, kiminin de fiziksel özellikleri. Peki senin en büyülü yanın ne? İşte bunu seçtiğin filmlerden yola çıkarak tahmin ediyoruz.
Hazırsan o zaman hemen seçmeye başlayalım!
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Soğukkanlılığınla Adeta Buzların Efendisi Gibisin!
Anlayışlı Tavırlarınla Karşındaki İnsanın İçini Eritiyorsun!
Ağzından Çıkan Her Laf Karşındaki İnsanda Büyü Etkisi Yaratıyor!
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