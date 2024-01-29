Evet, işte geldik sana! Seçtiğin filmlerden anlaşıldığı üzere, ağzından çıkan her kelime, muhatabını derinden etkileyen bir güce sahip. Konuşma stili ve kullandığın ifadelerle, insanların üzerinde sanki bir büyü yaratıyormuşsun gibi bir etki bırakıyorsun. İnsanlar senin sözlerine güvenip hayatlarında kararlar bile alıyor desek yeridir. Aslında bunu manipülasyon olarak algılamamak gerek. Sadece senin tarzın bu! Tabii bu büyülü sözlerin iyiyse! Çünkü sen konuştuğun kelimelerle dağları da delebilir, birinin kalbini de kolayca ısıtabilirsin. Ama sevimli ve sempatik bir insan olduğun için kalpleri eriten tarafta olman daha olası. Yine de sen bu büyüleyici yönünü kendi istediğin gibi kullanırsan da fena olmaz. Hem senden daha iyi kim büyüleyici cümleler kurabilir ki etrafında!