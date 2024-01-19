Efendi misin Köle mi?
Efendi misin Köle mi?
Herkesin hayatında yaşadığı zorluklar vardır. Ancak önemli olan o zorluklara karşı nasıl tepki verdiğimizdir. Ve en önemlisi de insanlara karşı en zor zamanlarda 'hayır' cevabını verebilmektir. Bu, konumu ne olursa olsun bir insanı efendi yapar. Tam tersinde ise köle. Peki sen efendi misin köle mi?
Testi çöz, hemen yanıtını verelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Yastığa başını koyduğunda kendi iç sesinle kavga ediyor musun?
4. Sana derdini anlatan insanlara karşı nasıl bir tavır sergiliyorsun?
5. Başkalarına hayır demek senin için zor mu?
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6. Aşk hayatında olmazsa olmaz dediğin şey aşağıdakilerden hangisi?
7. Sence etrafındaki insanlar seni tanımlarken bu sıfatlardan hangisini ilk dile getirir?
8. Maddi problemler yaşadığını farz edelim; sorunu çözmek için ne yaparsın?
9. Senin için itibar önemli bir mesele mi?
10. Son olarak 'hayatta kesinlikle yapmam' dediğin bir şeyi yapmak zorunda kaldın mı?
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Senin Hamurunda Tam Bir Efendilik Var!
Kimselere Hayır Diyemediğinden Köle Gibisin!
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