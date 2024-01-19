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Efendi misin Köle mi?

Efendi misin Köle mi?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 18:01

Herkesin hayatında yaşadığı zorluklar vardır. Ancak önemli olan o zorluklara karşı nasıl tepki verdiğimizdir. Ve en önemlisi de insanlara karşı en zor zamanlarda 'hayır' cevabını verebilmektir. Bu, konumu ne olursa olsun bir insanı efendi yapar. Tam tersinde ise köle. Peki sen efendi misin köle mi?

Testi çöz, hemen yanıtını verelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Yastığa başını koyduğunda kendi iç sesinle kavga ediyor musun?

4. Sana derdini anlatan insanlara karşı nasıl bir tavır sergiliyorsun?

5. Başkalarına hayır demek senin için zor mu?

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6. Aşk hayatında olmazsa olmaz dediğin şey aşağıdakilerden hangisi?

7. Sence etrafındaki insanlar seni tanımlarken bu sıfatlardan hangisini ilk dile getirir?

8. Maddi problemler yaşadığını farz edelim; sorunu çözmek için ne yaparsın?

9. Senin için itibar önemli bir mesele mi?

10. Son olarak 'hayatta kesinlikle yapmam' dediğin bir şeyi yapmak zorunda kaldın mı?

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Senin Hamurunda Tam Bir Efendilik Var!

Verdiğin cevaplara bakılırsa karakterinde doğuştan gelen bir efendilik olduğunu görebiliriz. Bu centilmenlik seviyesine kolayca ulaşmadığın da aşikar. Çünkü efendilik sadece saygı göstermek ve nazik olmakla sınırlı değil, aynı zamanda gerektiğinde başkalarına karşı durmayı ve 'hayır' demeyi de bilmektir. Ve görünüşe göre sen bu aşamayı çoktan tamamlamışsın. Hayatına zarar verebilecek her türlü duruma karşı tepki göstermekte ve istemediğin şeylerin sana yapılmasına izin vermemektesin. Elbette bu durum seni zorlamıyor değil. Sonuçta biz insanlar sosyal varlıklarız ve iş yaşamında, evde veya okulda belirlenen kurallara uymak zorundayız. Ancak sana mantıksız gelen kurallara karşı çıkmayı çok iyi bildiğinden sen efendiliği harika bir dengede götürüyorsun. Bu zor ama güzel bir meziyet. Ne diyelim gurur duyduk valla!

Kimselere Hayır Diyemediğinden Köle Gibisin!

Verdiğin cevaplara bakılırsa senin adeta bir köle gibi yaşadığını söyleyebiliriz. Çünkü başkalarına 'hayır' demek senin için oldukça zor bir durum. İnsanları kırmamak, onları gücendirmemek ya da yanlış anlaşılmamak adına 'hayır' yanıtını vermekten kaçınıyorsun. Ancak bu durum, kendi hayatından ödün vermen anlamına geliyor ve bu seni oldukça yıpratıyor. Başkalarının onayına olan ihtiyacın, seni adeta bağımlı bir hale getiriyor. Aslında başına gelen bu durum, insan ilişkilerinde sıkça karşılaşılan bir şey. Ancak kişinin hayatını yaşamasını zorlaştırıyorsa hayır demeyi de öğrenmek gerekir. Sonuç olarak senin de köleliğin şimdilik bu şekilde. Eminiz ki insanlara hayır diyerek adeta bir efendi gibi olma yeteneği sende de var. Sadece bu konuda biraz idman yapman gerekiyor.

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