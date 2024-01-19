Efendi misin Köle mi?

Verdiğin cevaplara bakılırsa senin adeta bir köle gibi yaşadığını söyleyebiliriz. Çünkü başkalarına 'hayır' demek senin için oldukça zor bir durum. İnsanları kırmamak, onları gücendirmemek ya da yanlış anlaşılmamak adına 'hayır' yanıtını vermekten kaçınıyorsun. Ancak bu durum, kendi hayatından ödün vermen anlamına geliyor ve bu seni oldukça yıpratıyor. Başkalarının onayına olan ihtiyacın, seni adeta bağımlı bir hale getiriyor. Aslında başına gelen bu durum, insan ilişkilerinde sıkça karşılaşılan bir şey. Ancak kişinin hayatını yaşamasını zorlaştırıyorsa hayır demeyi de öğrenmek gerekir. Sonuç olarak senin de köleliğin şimdilik bu şekilde. Eminiz ki insanlara hayır diyerek adeta bir efendi gibi olma yeteneği sende de var. Sadece bu konuda biraz idman yapman gerekiyor.