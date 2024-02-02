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10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Karanlık Yanın Ne?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Karanlık Yanın Ne?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 16:16

Psikolojik olarak her insanın içinde karanlık bir tarafı vardır. Dışarıdan bakılınca bunu başka insanlar göremez. Hatta bazen insanın kendisi bile fark edemez. Peki senin karanlık yanın ne?

Merak ediyorsan hemen teste geçelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Arkadaş çevrenin sana gözü kapalı güvendiğini düşünüyor musun?

4. Şu anki ruh halini tanımlayan en doğru kelime ne?

5. Gerçekten sevdiğin işi mi yapıyorsun?

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6. "Cahille sohbeti kestim" sözü senin için ne ifade ediyor?

7. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşse senin kafanı toparlar?

8. Peki şöyle bi' sorgula kendini bakalım: Bugüne kadar isteyip de başaramadığın şeyler karşısında daha da çok hırslandın mı?

9. Sence bir insana yaşadığını hissettiren en temel duygu ne?

10. Son olarak duygularını çok bastıran bir insan mısın?

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Kafanın Derinliklerinde Aşırı Şüphecilikle Boğuşuyorsun!

Verdiğin cevaplara göre senin en karanlık yanın kafanın içinde dönüp dolaşan şüpheler. Bu hayatta neler yaşadın, neler gördün bilemeyiz ama son zamanlarda herkese ve her şeye karşı aşırı şüphecisin. Üstelik bu kadar ağır şüpheci olduğunu sen bile fark etmemiş olabilirsin. Zira özel hayatında ya da sosyal yaşamda başına gelen ufak tefek talihsiz olaylar bile içine dert olmuş. Söylemeden geçmeyelim bunun da nedeni çok fazla düşünmek ve aşırı zihin çalıştırmak... Bu hayatta her şey etki ve tepki meselesidir. Şüphe duymak ve sorgulamak biz insanların yapmayı asla bırakmaması gereken bir durum ancak aşırısı olunca insana psikolojik olarak rahatsızlık veriyor. Sen sen ol, sorgulamaktan asla vazgeçme. Sadece neyi nasıl sorguladığının bilincinde ol yeter!

Anlaşılmak İçin Her Şeyi Yapardın!

Evet, işte geldik sana! Ya da gelmedik mi deseydik? Verdiğin cevaplara bakılırsa karşımızda ta çocukluğundan beri hiç kimsenin onu anlamadığını düşünen bir insan var. Doğru mu? Böyle düşünmekte haklısın çünkü bu hayatta kimse kimseyi sonuna kadar anlayamaz. Önemli olan da bunun bilincinde olmak. Ee ne demişler insan anlaşıldığı kadardır. Ama verdiğin cevaplardan görüyoruz ki sen son zamanlarda bu meseleyi aşırı kafana takmışsın. Adeta içinde patlamaya hazır bir bomba gibi bekletiyorsun bazı şeyleri. Yeri geliyor anlaşılmak için her şeyi yapabilecek, her şeyden ödün verebilecek kıvama geliyorsun. Ama dur, sakin ol! Anlaşılmayı beklemek çok zordur. Başkalarının seni anlamasını istiyorsan önce sen kendini anlamalısın. Bunu sakın unutma!

Ne İstediğini Bilmemek Seni Yoruyor!

Evet, sıra sendeyiz. Verdiğin cevaplara bakılırsa senin en karanlıkta kalan, kimselerin anlayamadığı şey bu hayattan istediklerin. Evet, insanlık olarak hepimiz aynı problemi yaşıyoruz. Kimimiz istediklerini gerçekten bilen noktaya erişiyor kimimiz de daha ne istediğini bilemeden bu dünyadan gidiyor. Ama görüyoruz ki sende bu sorgulamalar bi' hayli yoğunlaşmış. Üstelik korkulacak ve karanlık bir tarafı da yok. Ne istediğini bilmiyorsan ve bunu kendine soruyorsan doğru yoldasın demektir. Sadece bunu yaparken çevrendeki insanlardan yardım almayı denesen fena olmaz. İsterim ve olmazsa kalbim kırılır diye düşünüyorsan asıl yorulursun. Olay da bu ya zaten; isteyeceksin, belki yapamayacaksın ama tekrar deneyeceksin! Sana tavsiyemiz isteklerini karanlık kuytu köşelerde bırakma ve yakınlarınla paylaş. İlla ki sana ışık olacak birileri vardır.

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