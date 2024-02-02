10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Karanlık Yanın Ne?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Karanlık Yanın Ne?
Psikolojik olarak her insanın içinde karanlık bir tarafı vardır. Dışarıdan bakılınca bunu başka insanlar göremez. Hatta bazen insanın kendisi bile fark edemez. Peki senin karanlık yanın ne?
Merak ediyorsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Arkadaş çevrenin sana gözü kapalı güvendiğini düşünüyor musun?
4. Şu anki ruh halini tanımlayan en doğru kelime ne?
5. Gerçekten sevdiğin işi mi yapıyorsun?
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6. "Cahille sohbeti kestim" sözü senin için ne ifade ediyor?
7. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşse senin kafanı toparlar?
8. Peki şöyle bi' sorgula kendini bakalım: Bugüne kadar isteyip de başaramadığın şeyler karşısında daha da çok hırslandın mı?
9. Sence bir insana yaşadığını hissettiren en temel duygu ne?
10. Son olarak duygularını çok bastıran bir insan mısın?
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Kafanın Derinliklerinde Aşırı Şüphecilikle Boğuşuyorsun!
Anlaşılmak İçin Her Şeyi Yapardın!
Ne İstediğini Bilmemek Seni Yoruyor!
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