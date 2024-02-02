10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Karanlık Yanın Ne?

Evet, işte geldik sana! Ya da gelmedik mi deseydik? Verdiğin cevaplara bakılırsa karşımızda ta çocukluğundan beri hiç kimsenin onu anlamadığını düşünen bir insan var. Doğru mu? Böyle düşünmekte haklısın çünkü bu hayatta kimse kimseyi sonuna kadar anlayamaz. Önemli olan da bunun bilincinde olmak. Ee ne demişler insan anlaşıldığı kadardır. Ama verdiğin cevaplardan görüyoruz ki sen son zamanlarda bu meseleyi aşırı kafana takmışsın. Adeta içinde patlamaya hazır bir bomba gibi bekletiyorsun bazı şeyleri. Yeri geliyor anlaşılmak için her şeyi yapabilecek, her şeyden ödün verebilecek kıvama geliyorsun. Ama dur, sakin ol! Anlaşılmayı beklemek çok zordur. Başkalarının seni anlamasını istiyorsan önce sen kendini anlamalısın. Bunu sakın unutma!