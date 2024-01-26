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10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Kaybolan Tarafın Ne?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Kaybolan Tarafın Ne?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 18:49

Psikolojik olarak hepimizin kaybolduğu ya da içimizde bazı şeylerin kopup gittiği zamanlar vardır. Peki senin içinde kaybolan tarafın ne?

Merak ediyorsan hemen teste geçelim!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Hiç sinirlendiğin anlarda koşarak ortamdan uzaklaşıp kendini başka yerlerde bulduğun oldu mu?

4. Son zamanlarda ruhunda baskı kurduğunu hissettiğin durum ne?

5. Kendini sürekli başka insanlarla kıyaslıyor musun?

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6. Boşluğa düştüğünü hissettiğin an ne yapmayı tercih ediyorsun?

7. Geçmişte aldığın kararlardan sık sık pişmanlık duyar mısın?

8. Şimdi kendini iyice sorgula: Son zamanlarda hayatında öncelik kimde?

9. Sorumluluklarının hayatına engel olduğunu düşünüyor musun?

10. Son olarak hayatın iyi şeyler getireceğine inanıyor musun?

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Çocuksu Yanının Kaybolduğunu Düşünüyorsun!

Evet, işte geldik sana. Sen çok çocuk ruhlu, sevimli, güler yüzlü ve hemen harekete geçip sonuç almayı isteyen bir insansın. Bu özelliklerin sayesinde de etrafında çok seviliyorsun. Ancak son zamanlarda içindeki çocuk sanki ortadan kaybolmuş gibi. Hayat koşuşturmasına öyle bir dalmışsın ki içindeki çocuğu bir yerlerde öylesine terk edivermişsin sanki. Ama şöyle bir gerçek var ki çocuk ruhlu olmak bir insana çok mutluluk verecek karakteristik bir özelliktir. Tabii bunu ciddi olmaktan uzaklaşmak ve çocuklaşmak gibi algılamamak gerek. Sadece içerideki çocuğun yaşatılması gerek diye düşünmek önemli. Çünkü o ruh kaybolursa hayatımızdan, biz de kayboluruz. Kısacası psikolojik olarak özü korumak hayattan zevk almak ve keyif içinde yaşamak için oldukça önemlidir. Sakın sen bunu tamamen kaybettim diye düşünme! Çünkü o ruh asla fazla uzağa gitmiş olamaz!

Hiçbir Şeye Eskisi Gibi İnancın Kalmamış!

Verdiğin cevaplara göre senin kaybolan tarafın inancın... Son zamanlarda hayata karşı heyecanın ve inancın son derece azalmış. Kariyerinin iyi yöne gideceğine olan inancından tut da özel hayatına dair pek çok konuda umut etmeyi ve inanmayı bir kenara bırakmışsın. Bu da seni derin bir inançsızlığa sürüklemiş. Ancak bunu sen de fark etmişsindir ki hayat bir şeylere tutunmadan, bir şeylere inanmadan yaşanılır değil. Evet, umutların kırılmış, aşkta istediğini bulamamış, kariyerinde istediğin hedeflere ulaşamamış olabilirsin ancak bir noktada belki de senin için daha güzel şeyler vardır ve sadece onlara inanman gerekiyordur. Zira çevreni sorguladığında da fark edeceksin ki inanmayan hiçbir insan başarılı olamaz. Sen de kaybettiğin inancını geri kazanmak için vakit harca, göreceksin bak her şey daha farklı olacak.

Kendini Sevmeyi Unutmuşsun!

Görünen o ki, kendine olan sevgini bir kenara bırakmışsın. Son dönemlerde daima başkalarını önceliklendirmiş ve ne yazık ki bu süreçte kendi yaşamını düzene koyma görevini ihmal etmişsin. Fakat bu tür bir tutum, psikolojik açıdan bir insanı oldukça yıpratabilir. Bir insanın hayatında önceliği her zaman kendisi olmalıdır. Çünkü bunu sakın unutma 'ben' olmadan 'biz' diye bir şey yoktur. Bu anlayışı hayatında uygularsan sen de kaybolan o eski neşeni ve heyecanını geri kazanabilirsin. Kısacası kendini sevme ve yaşamının merkezine yerleştirme sanatını keşfettiğinde eksik hissettiğin parçalar da yerli yerine oturur. Henüz harekete geçmek için hiç de geç değil!

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