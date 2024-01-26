10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Kaybolan Tarafın Ne?

Evet, işte geldik sana. Sen çok çocuk ruhlu, sevimli, güler yüzlü ve hemen harekete geçip sonuç almayı isteyen bir insansın. Bu özelliklerin sayesinde de etrafında çok seviliyorsun. Ancak son zamanlarda içindeki çocuk sanki ortadan kaybolmuş gibi. Hayat koşuşturmasına öyle bir dalmışsın ki içindeki çocuğu bir yerlerde öylesine terk edivermişsin sanki. Ama şöyle bir gerçek var ki çocuk ruhlu olmak bir insana çok mutluluk verecek karakteristik bir özelliktir. Tabii bunu ciddi olmaktan uzaklaşmak ve çocuklaşmak gibi algılamamak gerek. Sadece içerideki çocuğun yaşatılması gerek diye düşünmek önemli. Çünkü o ruh kaybolursa hayatımızdan, biz de kayboluruz. Kısacası psikolojik olarak özü korumak hayattan zevk almak ve keyif içinde yaşamak için oldukça önemlidir. Sakın sen bunu tamamen kaybettim diye düşünme! Çünkü o ruh asla fazla uzağa gitmiş olamaz!