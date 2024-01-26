10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Kaybolan Tarafın Ne?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Kaybolan Tarafın Ne?
Psikolojik olarak hepimizin kaybolduğu ya da içimizde bazı şeylerin kopup gittiği zamanlar vardır. Peki senin içinde kaybolan tarafın ne?
Merak ediyorsan hemen teste geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Hiç sinirlendiğin anlarda koşarak ortamdan uzaklaşıp kendini başka yerlerde bulduğun oldu mu?
4. Son zamanlarda ruhunda baskı kurduğunu hissettiğin durum ne?
5. Kendini sürekli başka insanlarla kıyaslıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Boşluğa düştüğünü hissettiğin an ne yapmayı tercih ediyorsun?
7. Geçmişte aldığın kararlardan sık sık pişmanlık duyar mısın?
8. Şimdi kendini iyice sorgula: Son zamanlarda hayatında öncelik kimde?
9. Sorumluluklarının hayatına engel olduğunu düşünüyor musun?
10. Son olarak hayatın iyi şeyler getireceğine inanıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çocuksu Yanının Kaybolduğunu Düşünüyorsun!
Hiçbir Şeye Eskisi Gibi İnancın Kalmamış!
Kendini Sevmeyi Unutmuşsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda