10 Psikolojik Teste Göre İçinde Verdiğin Savaş Ne?

Evet, işte geldik sana. Verdiğin cevaplara göre sen eskiden çok özgüvenli, kendine saygısı olan ve başkalarına karşı daima kendini koruyan bir insanmışsın. Etrafındaki insanlar ne yapsa ne etse seni bir türlü alt edemezlermiş. Ancak son zamanlarda bu özgüveninde bir miktar kayıplar yaşıyorsun. Belki de etrafındaki insanlara çok güvendin ve yarı yolda bırakıldın, kim bilir. Bu yüzden de şimdi kendinle bir savaş halindesin. Çünkü başına gelen kötü olaylarda suçu daima kendinde arıyor, sorumluluklarını yerine getirmeyen insanlara karşı tepkisiz kalıyorsun. Bu savaşın bitmesi için ise tek bir kural var: Doğru yerde ve doğru zamanda doğru tepkiyi verebilmek. Gör bak o savaşın nasıl bitiyor, sen nasıl özgüven sahibi oluyorsun! Unutma çok fazla tepki vermek kadar tepkisizlik de insanı yorar.