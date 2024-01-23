10 Psikolojik Teste Göre İçinde Verdiğin Savaş Ne?
10 Psikolojik Teste Göre İçinde Verdiğin Savaş Ne?
Hepimizin kafasının içinde irili ufaklı küçük savaşlar vardır. Peki senin kafanın içinde verdiğin o amansız mücadele ne?
Sorunun cevabını merak ediyorsan hemen teste geçelim!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Ruh halin karşında bir insan gibi otursa sana ne söylerdi?
4. Kendinle dalga geçmeyi seven birisi misin?
5. Diyelim ki bir arkadaşın seni her yerden engelledi, görüşmeyi anında kesti; senin tepkin ne olur?
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6. Sence bu dünyada adalet var mı?
7. Peki dürüst ol bakalım. Sen bunlardan hangisisin?
8. Ruh halin çok çabuk değişiyor mu?
9. Diyelim ki sana sihirli bir değnek verildi; aşağıdakilerden hangisini değiştirmek isterdin?
10. Son olarak önemli bir karar aşamasında hangisinin sesini dinlersin?
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Özgüvenini Yeniden Kazanmak İstiyorsun!
Kırık Kalbini Yeniden Onarmakla Uğraşıyorsun!
Çok İyi Niyetli Olmaktan Kurtulmaya Çalışıyorsun!
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