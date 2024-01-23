Görüş Bildir
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
10 Psikolojik Teste Göre İçinde Verdiğin Savaş Ne?

10 Psikolojik Teste Göre İçinde Verdiğin Savaş Ne?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 17:16

Hepimizin kafasının içinde irili ufaklı küçük savaşlar vardır. Peki senin kafanın içinde verdiğin o amansız mücadele ne?

Sorunun cevabını merak ediyorsan hemen teste geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Ruh halin karşında bir insan gibi otursa sana ne söylerdi?

4. Kendinle dalga geçmeyi seven birisi misin?

5. Diyelim ki bir arkadaşın seni her yerden engelledi, görüşmeyi anında kesti; senin tepkin ne olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sence bu dünyada adalet var mı?

7. Peki dürüst ol bakalım. Sen bunlardan hangisisin?

8. Ruh halin çok çabuk değişiyor mu?

9. Diyelim ki sana sihirli bir değnek verildi; aşağıdakilerden hangisini değiştirmek isterdin?

10. Son olarak önemli bir karar aşamasında hangisinin sesini dinlersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Özgüvenini Yeniden Kazanmak İstiyorsun!

Evet, işte geldik sana. Verdiğin cevaplara göre sen eskiden çok özgüvenli, kendine saygısı olan ve başkalarına karşı daima kendini koruyan bir insanmışsın. Etrafındaki insanlar ne yapsa ne etse seni bir türlü alt edemezlermiş. Ancak son zamanlarda bu özgüveninde bir miktar kayıplar yaşıyorsun. Belki de etrafındaki insanlara çok güvendin ve yarı yolda bırakıldın, kim bilir. Bu yüzden de şimdi kendinle bir savaş halindesin. Çünkü başına gelen kötü olaylarda suçu daima kendinde arıyor, sorumluluklarını yerine getirmeyen insanlara karşı tepkisiz kalıyorsun. Bu savaşın bitmesi için ise tek bir kural var: Doğru yerde ve doğru zamanda doğru tepkiyi verebilmek. Gör bak o savaşın nasıl bitiyor, sen nasıl özgüven sahibi oluyorsun! Unutma çok fazla tepki vermek kadar tepkisizlik de insanı yorar.

Kırık Kalbini Yeniden Onarmakla Uğraşıyorsun!

Verdiğin cevaplara göre senin kalbin epey bi' kırık. Geçmişte yaşadığın duygusal travmalar seni hayata karşı çok güvensiz yapmış. Ama bir yandan da yeniden toparlanmak, sevmek ve değer görmek istiyorsun. Kafanda yeni bir 'sen' var. Günler boyunca o seni nasıl baştan yaratacağını düşünüyorsun. İşte senin içindeki savaş da burada başlıyor. Kırık kalbini onarmak için bazı şeyleri affetmen ve geleceğe umutlu bakman şart. Çünkü içindeki savaş ancak o zaman sonuçlanacak. Sen geçmişi komple silip hayatında yeni ve temiz bir sayfa açarsan bak gör nasıl da iyileşiyor ve o savaştan galip olarak ayrılıyorsun. Tek yapman gereken kendi kırıklarını kendin topla ve ayağa kalk. Çünkü kalbini senden başka kimse çok iyi tanıyamaz.

Çok İyi Niyetli Olmaktan Kurtulmaya Çalışıyorsun!

Verdiğin cevaplara göre senin hayata bakış açın oldukça olumlu. Her durumun en iyi yanını bulmayı başaran, iyimser bir kişiliğe sahipsin. Negatif düşüncelerden kaçınmayı tercih ediyorsun, bu da seni genellikle pozitif bir yaşam sürmeye yönlendiriyor. Ancak son dönemlerde bu durumun seni bir miktar sıkıntıya soktuğunu fark etmişsin. İyi niyetinin bazı insanlar tarafından istismar edildiğini görmüşsün. Bu durumu çözümlemek ve durumu lehine çevirmek için zihninde adeta bir mücadele veriyorsun. Bu durumun, özellikle iyi niyetli insanların sıkça karşılaştığı bir durum olduğunu belirtmek gerek. İnsanların iyi niyetini suistimal etmeye çalışan kişiler, genellikle kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Senin bu noktada yapman gerekenler ise içinde bir savaş sürdürmek yerine kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmemek ve başkalarına sınır koymak. Kısacası sen sen ol kendinle savaşma, sadece başkalarının sana karşı tavırlarının değişmesine kafa yor.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?