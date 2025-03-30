onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri , Kişilik Testleri
Kimler Yüzünden Kafayı Yiyorsun? İşte Cevabı!

Kimler Yüzünden Kafayı Yiyorsun? İşte Cevabı!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.03.2025 - 13:01

Bazen gerçekten delirmenin eşiğine geliyor musun? Sabrının son damlasını kim taşırdı, seni asıl çileden çıkaran kimdi? Belki de farkında bile olmadan bazı insanlar seni yavaş yavaş delirtmiş olabilir! İşte bu test, seni en çok zorlayan ve ruhsal dengeni sarsan kişiyi bulmak için hazırlandı. Sorulara içtenlikle cevap ver, sonunda seni en çok delirten kişiyi açıklıyoruz!

Hazırsan başlıyoruz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Birini gerçekten hayatından çıkarmak istesen, bu kişi nasıl biri olurdu?

2. Tartışma anında en sinirini bozan şey nedir?

3. Çevrendeki insanlar seni en çok hangi konuda yoruyor?

4. Birini hayatından çıkarmak zorunda kalsan, hangi nedenden dolayı olurdu?

5. Sinirden en çok hangi durumda çıldırırsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sana en çok zarar veren ilişki türü hangisi?

7. En son seni delirten olay neydi?

8. Sana en büyük haksızlığı yapan insanlar kimlerdi?

9. Seni en çok tetikleyen, sinirlendiren söz hangisi?

10. Birisi seni gerçekten delirttiğinde tepkin ne olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dedikoducu İnsanlar Seni Delirtti!

Senin en büyük kâbusun, sürekli konuşan, her şeyi abartan ve başkalarının hayatıyla gereksizce ilgilenen insanlar! Özel hayatına saygı duymayan, her şeyi bir dedikodu malzemesi yapan kişiler yüzünden gerçekten çıldırma noktasına gelmişsin. Kendini korumak için onlardan uzak durmalı, sırlarını yalnızca güvenilir insanlarla paylaşmalısın. Çünkü sen dürüstlüğe, doğallığa ve sadakate önem veren bir insansın. Arkandan konuşulduğunu hissettiğinde sinirlerin altüst oluyor ve insanlara güvenini kaybediyorsun. Bu yüzden çevrende kimlerin olduğunu iyi analiz etmeli ve dedikoducu insanlara karşı kendini korumayı öğrenmelisin. Bazen görmezden gelmek, en iyi korunma yöntemi olabilir! Ne kadar meraklı olurlarsa olsunlar, onlara malzeme vermediğinde enerjini onlardan kurtarıp kendine döndürebilirsin.

Sevgisiz İnsanlar Seni Delirtti!

Senin en büyük hassasiyetin sevgi ve ilgi görmek… Ama maalesef çevrende senin kadar içten olmayan, sana gerçekten değer vermeyen ya da ilgisiz davranan insanlar yüzünden sinirlerin yıpranmış. Duygusal olarak destek beklediğin kişilerden yeterince ilgi göremediğinde, içindeki kırgınlık büyüyor. Sen her zaman insanlara içten yaklaşıyor, onların yanında oluyorsun ama bazen aynı ilgiyi ve özeni göremiyorsun. Bu da seni oldukça yıpratıyor. Eğer çevrendeki insanlar seni ihmal ediyorsa, kendini daha değerli hissedeceğin, gerçekten seni anlayan insanlarla zaman geçirmelisin. Unutma, ilgi ve sevgi görmek senin de hakkın! Kimseye kendini kanıtlamak zorunda değilsin. Değer görmediğin yerde daha fazla kalmamalısın.

Kontrolcü İnsanlar Seni Delirtti!

Bağımsız ruhun, özgürlüğüne düşkün yapın var ama ne yazık ki sürekli hayatına müdahale etmeye çalışan, seni yönetmeye kalkışan insanlar yüzünden sabrın taşmış durumda! Onların baskısı altında ezilmek seni delirtmiş olabilir. Sen kararlarını kendin almak isteyen birisin ve kimsenin seni yönetmesini istemiyorsun. Ama sürekli seni yönlendirmeye çalışan, hayatına müdahale eden insanlar yüzünden gerçekten bunalıyorsun. Onlara sınır koymalı ve kendi hayatının kontrolünü sağlamalısın. Özgürlüğünü koru! Kimseye kendini zorla anlatmaya çalışma. Hayat senin ve ne yapacağını yalnızca sen belirleyebilirsin.

Bencil İnsanlar Seni Delirtti!

Senin en büyük problem yaşadığın insanlar, sürekli kendi çıkarlarını düşünen, seni sadece işlerine yaradığında hatırlayan bencil tipler! Onlara ne kadar iyilik yaparsan yap, karşılığında hiçbir şey alamamak seni gerçekten delirtmiş olabilir. İnsanlara değer veriyorsun ama ne yazık ki herkes senin kadar özverili değil. Bencil insanlar seni sadece kendi ihtiyaçları olduğunda arıyor, senin nasıl hissettiğini umursamıyor ve yalnızca kendi dertleriyle ilgileniyorlar. Bu durum seni yıpratıyor çünkü karşılıklı anlayış ve destek bekleyen birisin. Fakat çevrendeki bazı insanlar bu dengeyi kuramıyor. Bu yüzden zaman zaman tükenmiş hissetmen çok normal. Artık kendini düşünme zamanı! Sen de başkaları gibi öncelikle kendi iyiliğin için hareket etmelisin. Enerjini hak etmeyen insanlara harcamak yerine, gerçekten yanında olanlarla vakit geçirmek sana çok daha iyi gelecektir. Unutma, hak ettiğin değeri alamadığın yerde ısrarcı olmamalısın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın