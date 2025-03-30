Kimler Yüzünden Kafayı Yiyorsun? İşte Cevabı!

Senin en büyük problem yaşadığın insanlar, sürekli kendi çıkarlarını düşünen, seni sadece işlerine yaradığında hatırlayan bencil tipler! Onlara ne kadar iyilik yaparsan yap, karşılığında hiçbir şey alamamak seni gerçekten delirtmiş olabilir. İnsanlara değer veriyorsun ama ne yazık ki herkes senin kadar özverili değil. Bencil insanlar seni sadece kendi ihtiyaçları olduğunda arıyor, senin nasıl hissettiğini umursamıyor ve yalnızca kendi dertleriyle ilgileniyorlar. Bu durum seni yıpratıyor çünkü karşılıklı anlayış ve destek bekleyen birisin. Fakat çevrendeki bazı insanlar bu dengeyi kuramıyor. Bu yüzden zaman zaman tükenmiş hissetmen çok normal. Artık kendini düşünme zamanı! Sen de başkaları gibi öncelikle kendi iyiliğin için hareket etmelisin. Enerjini hak etmeyen insanlara harcamak yerine, gerçekten yanında olanlarla vakit geçirmek sana çok daha iyi gelecektir. Unutma, hak ettiğin değeri alamadığın yerde ısrarcı olmamalısın!