Kimler Yüzünden Kafayı Yiyorsun? İşte Cevabı!
Kimler Yüzünden Kafayı Yiyorsun? İşte Cevabı!
Bazen gerçekten delirmenin eşiğine geliyor musun? Sabrının son damlasını kim taşırdı, seni asıl çileden çıkaran kimdi? Belki de farkında bile olmadan bazı insanlar seni yavaş yavaş delirtmiş olabilir! İşte bu test, seni en çok zorlayan ve ruhsal dengeni sarsan kişiyi bulmak için hazırlandı. Sorulara içtenlikle cevap ver, sonunda seni en çok delirten kişiyi açıklıyoruz!
Hazırsan başlıyoruz...
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1. Birini gerçekten hayatından çıkarmak istesen, bu kişi nasıl biri olurdu?
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2. Tartışma anında en sinirini bozan şey nedir?
3. Çevrendeki insanlar seni en çok hangi konuda yoruyor?
4. Birini hayatından çıkarmak zorunda kalsan, hangi nedenden dolayı olurdu?
5. Sinirden en çok hangi durumda çıldırırsın?
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6. Sana en çok zarar veren ilişki türü hangisi?
7. En son seni delirten olay neydi?
8. Sana en büyük haksızlığı yapan insanlar kimlerdi?
9. Seni en çok tetikleyen, sinirlendiren söz hangisi?
10. Birisi seni gerçekten delirttiğinde tepkin ne olur?
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Dedikoducu İnsanlar Seni Delirtti!
Sevgisiz İnsanlar Seni Delirtti!
Kontrolcü İnsanlar Seni Delirtti!
Bencil İnsanlar Seni Delirtti!
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