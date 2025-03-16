Sen de “Bu Hayat Çok Mu Zor?” Diyenlerden misin?
Sen de “Bu Hayat Çok Mu Zor?” Diyenlerden misin?
Bazen hayat bizi o kadar yorar ki, sabah gözümüzü açtığımızda her şey üstümüze üstümüze gelir. Kimimiz pes etmeyi düşünmezken, kimimiz kaçıp gitmek ister. Peki, sen şu an hangi noktadasın? Hayattan gerçekten bıkmış biri misin, yoksa sadece geçici bir yorgunluk mu yaşıyorsun?
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1. Sabahları yataktan çıkmak senin için işkence gibi mi?
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2. Çoğu zaman günün nasıl geçtiğini umursamıyor musun?
3. İnsanlarla vakit geçirmek yerine yalnız kalmayı mı tercih ediyorsun?
4. Hayatındaki şeyler eskisi kadar seni mutlu etmiyor mu?
5. Bir şeyler yapmak için motive olmakta zorlanıyor musun?
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6. Gelecekle ilgili fazla hayal kurmaz hale mi geldin?
7. Seni heyecanlandıran bir şeyler bulmakta zorlanıyor musun?
8. Sık sık "Bu hayatın anlamı ne?" diye düşündüğün oluyor mu?
9. İnsanlarla iletişim kurmak sana eskisinden daha yorucu mu geliyor?
10. Bir zamanlar mutlu olduğun şeylere karşı ilgini kaybettin mi?
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11. Uyandığında "Bugün de aynı" diye düşündüğün çok oluyor mu?
12. Sık sık geçmişi düşünüp "Daha iyi bir hayatım olabilir miydi?" diye sorguluyor musun?
13. Kendini çoğu zaman yorgun, bitkin ve halsiz mi hissediyorsun?
14. Hayatın sana fazla monoton, sıkıcı veya anlamsız geliyor mu?
15. Bazen her şeyi bırakıp gitmek istediğin oluyor mu?
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Sen Hayattan Fena Halde Bıkmışsın!
Arada Bir Yoruluyorsun Ama Devam Ediyorsun!
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