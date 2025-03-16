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Sen de “Bu Hayat Çok Mu Zor?” Diyenlerden misin?

Sen de “Bu Hayat Çok Mu Zor?” Diyenlerden misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 10:26

Bazen hayat bizi o kadar yorar ki, sabah gözümüzü açtığımızda her şey üstümüze üstümüze gelir. Kimimiz pes etmeyi düşünmezken, kimimiz kaçıp gitmek ister. Peki, sen şu an hangi noktadasın? Hayattan gerçekten bıkmış biri misin, yoksa sadece geçici bir yorgunluk mu yaşıyorsun?

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1. Sabahları yataktan çıkmak senin için işkence gibi mi?

2. Çoğu zaman günün nasıl geçtiğini umursamıyor musun?

3. İnsanlarla vakit geçirmek yerine yalnız kalmayı mı tercih ediyorsun?

4. Hayatındaki şeyler eskisi kadar seni mutlu etmiyor mu?

5. Bir şeyler yapmak için motive olmakta zorlanıyor musun?

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6. Gelecekle ilgili fazla hayal kurmaz hale mi geldin?

7. Seni heyecanlandıran bir şeyler bulmakta zorlanıyor musun?

8. Sık sık "Bu hayatın anlamı ne?" diye düşündüğün oluyor mu?

9. İnsanlarla iletişim kurmak sana eskisinden daha yorucu mu geliyor?

10. Bir zamanlar mutlu olduğun şeylere karşı ilgini kaybettin mi?

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11. Uyandığında "Bugün de aynı" diye düşündüğün çok oluyor mu?

12. Sık sık geçmişi düşünüp "Daha iyi bir hayatım olabilir miydi?" diye sorguluyor musun?

13. Kendini çoğu zaman yorgun, bitkin ve halsiz mi hissediyorsun?

14. Hayatın sana fazla monoton, sıkıcı veya anlamsız geliyor mu?

15. Bazen her şeyi bırakıp gitmek istediğin oluyor mu?

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Sen Hayattan Fena Halde Bıkmışsın!

Şu an içinde bulunduğun durum pek iç açıcı görünmüyor. Günlük hayat seni çok fazla yormuş, monotonluk içinde sıkışıp kalmış gibi hissediyorsun. Hiçbir şey sana eskisi kadar keyif vermiyor ve sürekli bir tükenmişlik hissi içinde olabilirsin. Ama unutma, bu duygular kalıcı değil! Sen hala bir çıkış yolu bulabilirsin. Belki uzun zamandır farkında olmadan kendini ihmal ettin, belki de çevrendeki bazı olumsuzluklar seni etkiledi. Ne olursa olsun, kendini tamamen kapatmamalısın. Ufak adımlarla bile olsa hayata yeniden bağlanabilirsin. Destek almak, kendini keşfetmek ve sana iyi gelen insanlarla olmak seni tekrar hayata döndürebilir. Hayatta bazen her şey üst üste gelebilir ama bu her zaman böyle gitmeyecek. Kendini tamamen bırakma! Bunu aşabilecek güce sahipsin ve hayatın hala sana sunacak güzel şeyleri var. Eğer kendini çok kötü hissediyorsan, yakınlarından ya da bir uzmandan destek almaktan çekinme. Çünkü sen değerlisin ve bu dünyada bir iz bırakıyorsun!

Arada Bir Yoruluyorsun Ama Devam Ediyorsun!

Sen hayattan tamamen bıkmış değilsin, ama bazı şeyler seni sıkıyor olabilir. Rutin hayatın monotonluğu ve bazen hissettiğin yorgunluk sana biraz ağır gelmeye başlamış. Motivasyonun dalgalanıyor ve bazı günlerde her şey anlamsız gelebiliyor. Ama derinlerde, hayatın hala güzel olduğuna inanıyorsun ve devam etmeye çalışıyorsun. Bu noktada küçük değişiklikler yapmak sana iyi gelebilir. Yeni bir hobi edinmek, uzun zamandır ertelediğin bir şeyi yapmak ya da sosyal çevreni genişletmek sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Kendine çok fazla yüklenmemeli ve küçük şeylerden mutluluk bulmaya çalışmalısın. Çünkü senin içinde hala umut ve enerji var!

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