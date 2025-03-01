Sen de Varoluşsal Kriz İçinde misin?
Sen de Varoluşsal Kriz İçinde misin?
Hiç gecenin bir yarısı tavanı izlerken “Ben kimim?” ya da “Hayatın anlamı ne?” diye düşündüğün oldu mu? Hayat bazen anlamını kaybedebilir, kimimiz bunu fark etmeden devam ederken kimimiz derin düşüncelere dalıp kayboluruz. Peki, sen bu spektrumun neresindesin? Günlük hayatını sorgulamadan mı yaşıyorsun, yoksa her şeyin altında daha derin anlamlar mı arıyorsun? Bu test, varoluşsal sancılarını ne ölçüde hissettiğini analiz etmeye yardımcı olacak.
Cesaretin varsa, başla!
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1. Sabah uyandığında ilk aklına gelen şey nedir?
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2. Zihnindeki en sık tekrar eden düşünce hangisi?
3. Bir arkadaşın sana “İyi misin?” diye sorduğunda nasıl tepki verirsin?
4. Kendini en çok hangi durumda buluyorsun?
5. İnsanlar seninle ilgili en çok neyi yorumluyor?
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6. Yalnız kaldığında genellikle ne yaparsın?
7. Bir şeyleri sorgulamak sana nasıl hissettiriyor?
8. Hayatın anlamı hakkında ne düşünüyorsun?
9. Ölüm hakkında düşünmek seni nasıl etkiliyor?
10. Hayatta en çok neyi önemsiyorsun?
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Hayatı Olduğu Gibi Kabul Eden
Ara Ara Varoluşsal Kriz Geçiren
Derin Düşünceler İçinde Kaybolan
Varoluşsal Sancının Doruk Noktasında Olan
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