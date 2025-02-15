Sen tam anlamıyla bir duygu okuma ustasısın! Karşındaki insanın hislerini kelimelere dökmesine bile gerek kalmadan, tek bir bakış ya da beden dili hareketiyle anlayabiliyorsun. Yüksek empati seviyen sayesinde insanların ne hissettiğini sezmekte çok başarılısın ve bu sayede sosyal ilişkilerinde derin bağlar kurabiliyorsun. Ancak bu yeteneğin bazen seni fazlasıyla duyarlı hale getirebilir. İnsanların duygularını çok iyi okuduğun için, kendini başkalarının dertleriyle fazla meşgul ederken bulabilirsin. Kendi sınırlarını korumayı ve başkalarının sorunlarını fazla yüklenmemeyi öğrenirsen, bu özelliğin seni çok daha güçlü biri yapacaktır. Sen harika bir duygu okuma sanatçısısın!