İnsanların Hislerini Okumakta İyi misin?
İnsanların Hislerini Okumakta İyi misin?
Bazen bir insanın ağzından çıkan sözler, kalbinde taşıdığı duygularla aynı olmayabilir. İşte burada devreye giren en önemli yeteneklerden biri: duyguları okuma becerisi! Kimileri, insanların hislerini gözlerinden anlar, kimileri ise kelimelere ve hareketlere fazlasıyla güvenir. Peki, sen bu konuda ne kadar iyisin? Empati yeteneğin yüksek mi, yoksa insanların gerçek hislerini çözmekte zorlanan biri misin? Karşındakinin ne düşündüğünü anlamada ne kadar başarılı olduğunu bu testle öğrenebilirsin! Sorulara dürüstçe cevap ver ve insanların hislerini okuma yeteneğinin seviyesini keşfet!
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1. Bir arkadaşın "İyiyim" dediğinde, gerçekten iyi olup olmadığını nasıl anlarsın?
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2. Bir ortamda gerginlik olduğunu nasıl fark edersin?
3. Arkadaşın şaka yaparak seni eleştirdi. Ne düşünürsün?
4. Karşındaki kişi gözlerini kaçırıyorsa, bu ne anlama gelebilir?
5. Bir tartışmada birinin sesi titrediğinde ne yaparsın?
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6. Bir arkadaşın moralinin bozuk olduğunu fark ettin. İlk tepkin ne olur?
7. Bir kişinin sinirlendiğini ama bunu belli etmemeye çalıştığını nasıl anlarsın?
8. Birisi konuşurken sıkıldığını nasıl belli eder?
9. İlk kez tanıştığın birinin samimi olup olmadığını nasıl anlarsın?
10. Peki sen duygularını kolay belli eder misin?
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Duygu Dedektörü
İyi Bir Gözlemcisin!
Ortalama Bir Empati Yeteneğin Var!
Duygusal Şifreleri Çözmekte Zorlanıyorsun!
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