En Baskın Kişilik Özelliğin Ne?
En Baskın Kişilik Özelliğin Ne?
Hepimiz kendimize has bir kişiliğe sahibiz. Ancak içimizde bazı özellikler diğerlerinden daha baskın olabilir ve bizi diğer insanlardan farklı kılar. Peki, senin en baskın kişilik özelliğin ne? Bu test, kim olduğunu, çevrendeki insanlara nasıl göründüğünü ve hayatta seni hangi özelliklerinin yönlendirdiğini ortaya çıkaracak. Soruları dikkatlice cevapla ve seni sen yapan özelliğin ne olduğunu keşfet! 😊
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1. Bir arkadaş ortamında genelde senin rolün nedir?
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2. Stresli bir durumda genellikle nasıl tepki verirsin?
3. Bir projede liderlik yapman istense ne hissedersin?
4. Bir başarısızlık karşısında ilk düşüncen ne olur?
5. Hayatta seni motive eden şey nedir?
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6. Bir karar alırken neye öncelik verirsin?
7. Bir konuda tartışma yaşadığında ne yaparsın?
8. Hangi tür bir film seni daha çok çeker?
9. Başkalarında en çok neyi takdir edersin?
10. Hangi sözü kendine daha yakın hissediyorsun?
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Liderlik ve Kararlılık
Zeka ve Derinlik
Eğlence ve Pozitiflik
Şefkat ve Uyum
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