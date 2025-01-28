Sen Gerçek Bir Lider misin?
Sen Gerçek Bir Lider misin?
Herkes lider olamaz. Liderlik, kişiliğinde güçlü bir duruş, vizyon ve kararlılık gerektirir. Peki, senin içindeki lider ne kadar güçlü? Belki doğuştan bir yöneticisin, belki de başkalarına destek olmayı seçen biri. Bu test, liderlik potansiyelini analiz ediyor ve sana bu konuda derin bir bakış sunuyor. Soruları içtenlikle yanıtla ve içindeki liderin gerçek seviyesini keşfetmeye hazır ol!
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1. Bir projede ekip üyelerinden biri işini aksattığında ne yaparsın?
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2. İnsanlar senin fikirlerine genellikle nasıl tepki verir?
3. Yeni bir göreve başlarken nasıl bir yol izlersin?
4. Çatışmalı bir ortamda genellikle nasıl davranırsın?
5. Etrafındaki insanlar seni hangi özelliğinle tanımlar?
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6. Bir krizi çözmek için hangi yöntemi izlersin?
7. Risk alman gerektiğinde ne yaparsın?
8. En büyük hayalin nedir?
9. Zorlayıcı bir süreçte ilk tepkin ne olur?
10. Senin için liderlik nedir?
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Doğuştan Lider!
İlham Veren Yol Arkadaşı
Destekleyici usta!
Paylaşımcı lider!
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