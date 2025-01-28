Sen Gerçek Bir Lider misin?

Sen daha çok arka planda kalan ama insanlara ilham veren bir kişiliksin. Güçlü bir liderlik kapasiten var ama bunu bazen ihtiyaç duyduğunda sergiliyorsun. İnsanları etkileyen çözüm odaklı yaklaşımların ve sakin doğan ile ekip içinde dengeyi kurabiliyorsun. Liderlik senin için bir güç gösterisi değil, bir sorumluluk meselesi. Ancak biraz daha inisiyatif almayı denersen daha büyük başarılara imza atabilirsin.