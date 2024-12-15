Toksik Biri Olup Olmadığını Test Etmeye Var mısın?
Toksik Biri Olup Olmadığını Test Etmeye Var mısın?
Hiç kendine 'Acaba ben toksik bir insan mıyım?' diye sordun mu? Hepimiz zaman zaman istemeden de olsa çevremizdeki insanları olumsuz etkileyebiliriz. Ancak toksik davranışlar, fark edilmediğinde daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu test, hem senin kişiliğini hem de başkalarıyla olan etkileşimlerini daha yakından anlaman için tasarlandı. Hazırsan, kendini daha derinlemesine keşfetmek ve çevrendeki etkini öğrenmek için başlayalım!
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1. Bir arkadaşın seninle bir sorunu paylaşırken genelde nasıl tepki verirsin?
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2. Birisiyle tartıştığında nasıl davranırsın?
3. Yakın çevrenle iletişim kurarken en sık hangi yöntemi kullanırsın?
4. Başkalarının başarıları hakkında nasıl hissedersin?
5. Hatalarını kabul etmek konusunda nasılsın?
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6. Çevrendeki insanların duygularına nasıl yaklaşırısın?
7. Eleştiri aldığında genelde nasıl tepki verirsin?
8. İnsanlara yardım ederken nasıl hissedersin?
9. Yakın ilişkilerinde en sık karşılaşılan problem nedir?
10. Bir plan bozulduğunda nasıl tepki verirsin?
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Duyarlı ve pozitif bir kişilik
Dengeli ama zorlayıcı bir kişilik
Gizli toksik davranışlar
Toksik bir kişilik!
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