Takıntılarının Boyutunu Öğrenmeye Hazır mısın?
Takıntılarının Boyutunu Öğrenmeye Hazır mısın?
Takıntılar hepimizin hayatında yer alan, kimi zaman güldüren, kimi zaman zorlayan özelliklerimizdir. Bazı insanlar için takıntılar, detaylara verdiği önemin bir yansımasıdır; bazıları ise günlük yaşamlarını zorlaştıran bir engel haline gelir. Peki senin takıntıların ne seviyede? Düzenli bir hayatın olmazsa olmazlarından mısın, yoksa ufak detaylara göz yummakta zorlananlardan mı? Belki de sadece rahatına bakıyor, takıntısız bir hayatı yaşıyorsun. Bu testle kendi takıntı seviyeni keşfetmeye ne dersin?
Hadi, başlayalım!
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1. Odanın düzeni senin için ne kadar önemli?
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2. Bir iş yaparken ayrıntılara ne kadar dikkat edersin?
3. Telefonundaki bildirimler konusunda nasılsın?
4. Bir planın iptal olduğunda nasıl hissedersin?
5. Eşyaların yer değiştirildiğinde ne yaparsın?
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6. Giysi dolabında düzen nasıldır?
7. Yolda yürürken kaldırım çizgilerine dikkat eder misin?
8. El yıkama konusunda nasılsın?
9. Bir konu hakkında tartışırken nasıl davranırsın?
10. Not alırken veya yazı yazarken hata yaparsan ne yaparsın?
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Yoğun takıntılarla yaşıyorsun!
Takıntıların var ama kontrola altında!
Takıntıların çoğu zaman göz ardı ettiğin şeyler!
Takıntısız, rahat bir ruh!
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