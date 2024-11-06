Kim Seni Sessizce Kıskanıyor?
Kim Seni Sessizce Kıskanıyor?
Dışarıdan her şey yolunda gibi görünse de, çevrendeki bazı insanların seni içten içe kıskanabileceğini hiç düşündün mü? Belki senin başarını, belki cesaretini, belki de etrafına yaydığın pozitif enerjiyi kıskanıyorlar. Bu test, seni sessizce kıskanan kişinin kim olduğunu ortaya çıkaracak!
Hazır mısın? O zaman başlıyoruz!
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1. Hayatındaki en büyük motivasyon kaynağı nedir?
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2. Bir ortamda ilk olarak dikkat çeken şeyin ne olur?
3. Sosyal medyada en çok ne paylaşmayı seversin?
4. İş veya okulda nasıl bir izlenim bırakırsın?
5. Zor bir durumda nasıl davranırsın?
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6. En iyi arkadaşın senin hakkında ne der?
7. Birisi sana haksızlık yaptığında nasıl tepki verirsin?
8. Hayatında en çok değer verdiğin şey nedir?
9. Hangi tür insanlardan hoşlanmazsın?
10. Bir hedef belirlediğinde nasıl ilerlersin?
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Yakın bir iş arkadaşın!
Eski bir arkadaşın!
Tanıdığın bir akademik rekabetçi!
Yakın akraban!
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