Kim Seni Sessizce Kıskanıyor?

Bir zamanlar çok yakın olduğun, belki de şu an daha az görüştüğün bir arkadaşın, senin içtenliğini ve neşe dolu enerjini kıskanıyor. Hayatındaki samimi ilişkiler ve mutlu anlar, onun eksikliğini hissettiği şeyler olabilir. Bu kişi belki de eskisi kadar yanında olmasa da, sana olan ilgisini kaybetmiş değil. Kıskançlığı bazen dedikodu ya da kıyaslamalarla açığa çıkabilir.