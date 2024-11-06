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Kim Seni Sessizce Kıskanıyor?

Kim Seni Sessizce Kıskanıyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 13:01

Dışarıdan her şey yolunda gibi görünse de, çevrendeki bazı insanların seni içten içe kıskanabileceğini hiç düşündün mü? Belki senin başarını, belki cesaretini, belki de etrafına yaydığın pozitif enerjiyi kıskanıyorlar. Bu test, seni sessizce kıskanan kişinin kim olduğunu ortaya çıkaracak! 

Hazır mısın? O zaman başlıyoruz!

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1. Hayatındaki en büyük motivasyon kaynağı nedir?

2. Bir ortamda ilk olarak dikkat çeken şeyin ne olur?

3. Sosyal medyada en çok ne paylaşmayı seversin?

4. İş veya okulda nasıl bir izlenim bırakırsın?

5. Zor bir durumda nasıl davranırsın?

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6. En iyi arkadaşın senin hakkında ne der?

7. Birisi sana haksızlık yaptığında nasıl tepki verirsin?

8. Hayatında en çok değer verdiğin şey nedir?

9. Hangi tür insanlardan hoşlanmazsın?

10. Bir hedef belirlediğinde nasıl ilerlersin?

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Yakın bir iş arkadaşın!

Başarını ve azmini gören bir iş arkadaşın, içten içe seninle rekabet halinde olabilir. Belki de lider ruhunu veya çalışkanlığını kıskanıyor. Her zaman bir adım önde olman, bu kişiyi kendi yetersizlikleriyle yüzleştiriyor. Bu yüzden bazen pasif-agresif davranışlar sergiliyor olabilir. Dikkatli ol, ama onların seni aşağı çekmesine asla izin verme. Yine de rekabet, seni motive edebilir!

Eski bir arkadaşın!

Bir zamanlar çok yakın olduğun, belki de şu an daha az görüştüğün bir arkadaşın, senin içtenliğini ve neşe dolu enerjini kıskanıyor. Hayatındaki samimi ilişkiler ve mutlu anlar, onun eksikliğini hissettiği şeyler olabilir. Bu kişi belki de eskisi kadar yanında olmasa da, sana olan ilgisini kaybetmiş değil. Kıskançlığı bazen dedikodu ya da kıyaslamalarla açığa çıkabilir.

Tanıdığın bir akademik rekabetçi!

Zekanı, yaratıcı fikirlerini ve öğrenme azmini kıskanan biri var. Bu kişi, belki de eğitim ya da profesyonel alanda sana rakip olmaya çalışıyor. Senin problem çözme yeteneklerin ve stratejik düşünce tarzın, onu hayran bıraksa da kıskançlık duygusuna kapılmasına neden oluyor. Bu kişi, bazen seni yetersiz hissettirmeye çalışsa da, onun aslında seni örnek aldığını bilmek rahatlatıcı olabilir.

Yakın akraban!

Huzurlu yaşam tarzını, içsel dengenini ve stres yapmayan tavrını kıskanan biri var: yakın bir akraban. Belki de senin başını derde sokmadan işleri yoluna koyma becerin, bu kişinin gizliden gizliye özenip kıskandığı bir şey. Ailenle ilgili konularda bazen pasif-agresif tavırlar sergileyebilir. Ancak seninle ilgili bu duyguları, daha çok kendi huzursuzluğu ile ilgili.

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