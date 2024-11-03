Senin Ruhun Ne Kadar Tutkulu?
Senin Ruhun Ne Kadar Tutkulu?
Tutku, hayatın tüm renklerini ve heyecanlarını içinde barındıran özel bir duygu. Kimimiz hedeflerimize tutkuyla bağlanır, kimimiz anı yaşar ve küçük şeylerde mutlu oluruz. Hayata karşı duyduğun tutkuyu keşfetmeye, ruhunun ne kadar ateşli ya da ne kadar sakin olduğunu öğrenmeye hazır mısın?
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1. Bir hedefin varsa ona ulaşmak için ne kadar çaba harcarsın?
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2. Kendini bir renk olarak tanımlayacak olsan hangisini seçerdin?
3. Bir iş üzerinde çalışırken seni ne motive eder?
4. İlk görüşte aşk yaşanabileceğine inanır mısın?
5. Yapmak istediğin bir şeyi başkası eleştirdiğinde ne yaparsın?
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6. Sosyal ilişkilerinde en çok hangi özelliğinle öne çıkarsın?
7. Başarı senin için ne ifade ediyor?
8. Bir arkadaşının moralini nasıl yükseltirsin?
9. İlham verici bir sözcük seç desek hangisini tercih edersin?
10. Kendine güvenin sarsıldığında ne yaparsın?
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Alev gibi tutkulu!
Huzurlu ve sakin!
Coşkulu ve eğlenceli!
Derin ve yoğun!
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