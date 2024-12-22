Ücretsiz HPV Aşısı Nerede Yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İllerdeki Ücretsiz HPV Aşısı
Ücretsiz HPV Aşısı Nerede Yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İllerdeki Ücretsiz HPV Aşısı
Dünya genelinde kadınların yüzde 80'i, yaşamlarının bir noktasında en az bir HPS virüs türüne maruz kalır. HPV (İnsan papilloma virüsü), ciltte ve mukoza zarında siğillere ve kansere neden olabilen bulaşıcı viral bir virüstür. Dünya genelinde artış gösteren HPV'ye karşı aşıyla önlem almak ise mümkün. Ülkemizde ücretsiz HPV aşısı sunan birçok belediye bulunuyor.
Peki ücretsiz HPV aşısı nerede yaptırılır?
İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki ücretsiz HPV aşı uygulamaları.
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HPV Nedir, HPV'den Nasıl Korunulur?
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İstanbul (İBB) Ücretsiz HPV Aşısı
Ankara Ücretsiz HPV Aşısı
İzmir Ücretsiz HPV Aşısı
Ücretsiz HPV Aşısı Mersin
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Ücretsiz HPV Aşısı Muğla
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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