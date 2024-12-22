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Ücretsiz HPV Aşısı Nerede Yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İllerdeki Ücretsiz HPV Aşısı

Ücretsiz HPV Aşısı Nerede Yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İllerdeki Ücretsiz HPV Aşısı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 16:37

Dünya genelinde kadınların yüzde 80'i, yaşamlarının bir noktasında en az bir HPS virüs türüne maruz kalır. HPV (İnsan papilloma virüsü), ciltte ve mukoza zarında siğillere ve kansere neden olabilen bulaşıcı viral bir virüstür. Dünya genelinde artış gösteren HPV'ye karşı aşıyla önlem almak ise mümkün. Ülkemizde ücretsiz HPV aşısı sunan birçok belediye bulunuyor.

Peki ücretsiz HPV aşısı nerede yaptırılır?

İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki ücretsiz HPV aşı uygulamaları.

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HPV Nedir, HPV'den Nasıl Korunulur?

HPV Nedir, HPV'den Nasıl Korunulur?

HPV (İnsan papilloma virüsü), rahim ağzı kanserinin en yaygın nedenidir. HPV, cciltte ve mukoza zarında siğillere neden olabilir. 

HPV, rahim ağzı, vajina, vulva, penis, anüs, ağız ve boğaz gibi bazı organları enfekte eder. En sık bulaşma yolu cinsel temas olsa da HPV virüsü insan cildinde canlı olarak bulunabildiğinden doğrudan cilt teması ile de bulaşabilir. 

HPV'den korunmak için en etkili yöntem ise aşıdır.

İstanbul (İBB) Ücretsiz HPV Aşısı

İstanbul (İBB) Ücretsiz HPV Aşısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılının Mayıs ayından itibaren ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlattı. 

İBB ücretsiz HPV aşısı alınan randevu sırasına göre, Şehzadebaşı Tıp Merkezi ve Darülaceze Tıp Merkezi’nde yapılıyor. 

İBB ücretsiz HPV aşısı başvuru formu 

Ankara Ücretsiz HPV Aşısı

Ankara Ücretsiz HPV Aşısı

ABB, Ankara ili sınırları içinde ikamet eden vatandaşlara ücretsiz HPV aşısı sağlıyor.

ABB'nin hizmetinden yararlanmak için belediyeden sosyal yardım almanız ve 9-30 yaş arası kadın olmanız gerekiyor.

ABB ücretsiz HPV aşısı başvuru formu

İzmir Ücretsiz HPV Aşısı

İzmir Ücretsiz HPV Aşısı

İzmir ücretsiz HPV aşısı, İzmir il sınırları içinde ikamet eden ve belediyen sosyal nakdi yardım alan, 18-26 yaş aralığındaki kadın bireylere uygulanıyor. 

İzmir ücretsiz HPV aşısı başvuru Formu

İzmir Karşıyaka Belediyesi de ayrıca ücretsiz HPV aşısı uygulaması sunuyor.

Ücretsiz HPV Aşısı Mersin

Ücretsiz HPV Aşısı Mersin

Mersin,  9-14 yaş arasındaki kız çocuklarına ücretsiz HPV aşısı uygulaması başlattı.

Mersin ücretsiz HPV aşısı başvuru formu

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Ücretsiz HPV Aşısı Muğla

Ücretsiz HPV Aşısı Muğla

Muğla ücretsiz HPV aşısı ise 9-26 yaş aralığındaki kadınlara uygulanıyor. 

Muğla HPV aşısı başvuru formu

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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