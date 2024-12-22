Ücretsiz HPV Aşısı Nerede Yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir ve Diğer İllerdeki Ücretsiz HPV Aşısı

HPV (İnsan papilloma virüsü), rahim ağzı kanserinin en yaygın nedenidir. HPV, cciltte ve mukoza zarında siğillere neden olabilir.

HPV, rahim ağzı, vajina, vulva, penis, anüs, ağız ve boğaz gibi bazı organları enfekte eder. En sık bulaşma yolu cinsel temas olsa da HPV virüsü insan cildinde canlı olarak bulunabildiğinden doğrudan cilt teması ile de bulaşabilir.

HPV'den korunmak için en etkili yöntem ise aşıdır.