Senin Dişil Enerjini Ne Düşürüyor?

Senin dişil enerjini düşüren şey, başkalarını daha fazla düşünmek! Dişil enerji, içsel denge ve özdeğer ile ilişkilidir. Kendine özen göstermek, kendi ihtiyaçlarına ve duygusal gereksinimlerine dikkat etmek, dişil enerjinin en doğal haliyle var olmanı sağlar. Ancak sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarını, düşüncelerini ve duygularını kendi önünde tutmak, bu enerjinin akışını engeller. Çünkü sürekli olarak başkalarını düşünmek, senin özüne yabancılaşmana ve kendi içsel sesini duyamamana neden olabilir. Dişil enerji, başkalarının iyiliğini düşünmekten asla vazgeçmez, fakat bunu yaparken önce kendini düşünmek gerekir. Kendine zaman ayırmadan, kendi ihtiyaçlarını görmezden gelerek sürekli başkalarını mutlu etmeye çalışmak, yalnızca duygusal olarak tükenmene yol açar. Senin içsel gücün, başkalarına sunacağın şefkat ve yardım da, önce kendini sevmenle mümkün olur. Diğer insanların istekleri ve beklentileri seni yönlendirdiğinde, kendi içsel rehberliğinden uzaklaşabilirsin. Bu da seni öz saygını kaybetmeye ve yaşam enerjini kaybetmeye iter. Kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak, sana hem fiziksel hem de duygusal olarak yenilenme ve güçlenme fırsatı sunar. Çünkü sen ne kadar güçlü, sağlıklı ve dengeli olursan, başkalarına da o kadar güçlü bir destek olabilirsin. Dişil enerjini yükseltmek, kendi ihtiyaçlarına değer vererek, sınırlarını bilerek ve başkalarına yardım ederken kendini ihmal etmeden dengeyi bulmakla mümkündür.