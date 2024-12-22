Senin Dişil Enerjini Ne Düşürüyor?
Senin Dişil Enerjini Ne Düşürüyor?
Günümüzün hızlı temposu, stresli iş hayatı, sürekli artan sorumluluklar... Tüm bunlar, dişil enerjinizi düşüren etkenlerin sadece birkaçı. Peki, bu enerji düşüşünün arkasındaki asıl sebepler neler? Her kadın, doğuştan gelen bir dişil enerjiye sahip. Dişil enerji, bir kadının kendini güçlü, özgüvenli ve çekici hissetmesini sağlar.
Senin Dişil Enerjini Ne Düşürüyor?
Haydiiii!
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1. Gün içinde en çok ne hissediyorsun?
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2. Kendin için bir şeyler yapmak, vakit ayırmak ne kadar önemli?
3. Sevdiğin birini zor durumda gördüğünde ne yaparsın?
4. Kendini değerli hissetmek için ne yapıyorsun?
5. Kendin için fiziksel ve duygusal bakım yapmaya ne kadar özen gösteriyorsun?
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6. Kendinle vakit geçirmeyi seviyor musun?
7. Birine bir şey anlatırken nasıl hissedersin?
8. Son olarak hayatında biri olmadığı zamanlarda daha güçlü mü hissediyorsun?
Kendini değersizleştirmek!
Kimseden yardım istememek!
Başkalarını daha fazla düşünmek!
Öz bakımı aksatmak!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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