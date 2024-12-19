Senin Kaderini Değiştirecek Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
Senin Kaderini Değiştirecek Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
Belki de aşk hayatınızın eksik parçasını bulmak üzeresiniz, belki de iş hayatınızda sizi zirveye taşıyacak kişiyle karşılaşmak üzeresiniz. Kim bilir, belki de hayatınızı tamamen değiştirecek olan kişi, çok yakınınızda ve siz farkında bile değilsiniz.
Senin Kaderini Değiştirecek Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir insanın seninle en iyi nasıl iletişim kurmasını istersin?
4. Hayatındaki önemli kararları alırken genellikle neye dayanırsın?
5. Bir ilişki için öncelik sıralaman nedir?
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6. Hayatını değiştirmek için birine ihtiyacın var mı?
7. Bir ilişkiye başlamadan önce en çok hangi konuyu sorgularsın?
8. Son olarak bir ruh eşin olduğuna inanıyor musun?
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
Kaderini değiştirecek kişinin burcu;👇
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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