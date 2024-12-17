Senin Kalbin Yorgun mu?
Senin Kalbin Yorgun mu?
Yaşadığımız hayal kırıklıkları, ayrılıkları belki de ilgisizlik... Bir ilişki yaşarken hissedilen tüm duygular zamanla bizi yıpratabilir. Hatayı ya kendimize ararız ya da karşımızdaki insanda ama sonunda ise en çok üzülen, kırılan kalbimiz olur. Tüm ilişkilerimizdeki yaşadığımız her şey kalbimizi yorabilir.
Senin Kalbin Yorgun mu?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Son zamanlarda en çok ne düşündüğünü fark ediyorsun?
4. Son haftalarda ruh halin nasıl?
5. Aşkı nasıl tanımlarsın?
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6. Aşkta en çok ne seni yoruyor?
7. Aşk konusunda son zamanlarda hangi duyguyu daha çok hissediyorsun?
8. Son olarak tekrar aşık olabilir misin?
Senin kalbin çok yorgun!
Senin kalbin yorgun değil, çünkü her heyecanda tekrar enerji doluyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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