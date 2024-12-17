İş İnsanı Bebek’teki Villasında Ölü Olarak Bulundu: Savcılıktan “Şüpheli Ölüm” Soruşturması
İş İnsanı Bebek’teki Villasında Ölü Olarak Bulundu: Savcılıktan “Şüpheli Ölüm” Soruşturması
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Türkiye’nin tanınan iş insanlarından olan İbrahim Umur Akal, yalnız yaşadığı lüks villasında çalışanları tarafından ölü olarak bulundu.
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Ekol TV’den Dilek Yaman’ın haberine göre, evde çalışan bir hizmetli sabah saatlerinde İbrahim Umur Akal’ı bir koltukta otururken buldu. Hizmetli, Akar’ın hayatını kaybettiğini tespit edince olayı polise ve Akal’ın üvey oğlu Koray Asena’ya haber verdi.
İş insanının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Akal’ın ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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