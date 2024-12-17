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İş İnsanı Bebek’teki Villasında Ölü Olarak Bulundu: Savcılıktan “Şüpheli Ölüm” Soruşturması

İş İnsanı Bebek’teki Villasında Ölü Olarak Bulundu: Savcılıktan “Şüpheli Ölüm” Soruşturması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.12.2024 - 21:04

Ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal, İstanbul Bebek’te bulunan lüks villasında çalışanları tarafından ölü olarak bulundu. 69 yaşındaki iş insanının ölümü savcılık tarafından “şüpheli” bulundu. Akal’ın kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporuyla belli olacak.

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Türkiye’nin tanınan iş insanlarından olan İbrahim Umur Akal, yalnız yaşadığı lüks villasında çalışanları tarafından ölü olarak bulundu.

Türkiye’nin tanınan iş insanlarından olan İbrahim Umur Akal, yalnız yaşadığı lüks villasında çalışanları tarafından ölü olarak bulundu.

Ekol TV’den Dilek Yaman’ın haberine göre, evde çalışan bir hizmetli sabah saatlerinde İbrahim Umur Akal’ı bir koltukta otururken buldu. Hizmetli, Akar’ın hayatını kaybettiğini tespit edince olayı polise ve Akal’ın üvey oğlu Koray Asena’ya haber verdi.

Ekol TV’den Dilek Yaman’ın haberine göre, evde çalışan bir hizmetli sabah saatlerinde İbrahim Umur Akal’ı bir koltukta otururken buldu. Hizmetli, Akar’ın hayatını kaybettiğini tespit edince olayı polise ve Akal’ın üvey oğlu Koray Asena’ya haber verdi.

Kaynak

İş insanının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Akal’ın ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

İş insanının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Akal’ın ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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