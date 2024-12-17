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Sırrı Süreyya Önder Milletvekillerine “Hepinizin İçinden Ergen Oğlan Çocuğu Çıktı” Demesiyle Güldürdü

Sırrı Süreyya Önder Milletvekillerine “Hepinizin İçinden Ergen Oğlan Çocuğu Çıktı” Demesiyle Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.12.2024 - 20:17

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen oturumda Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kürsüde olduğu anlar gündeme geldi. Bildiğiniz üzere mecliste bütçe görüşmeleri sürüyor. Milletvekillerinin hep bir ağızdan konuşmasıyla Sırrı Süreyya Önder’in tepkisi dikkat çekti. Önder, ilk olarak “Bir dakika ya” demesiyle gürültüyü engellemeye çalışmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Sırrı Süreyya Önder, milletvekillerine “Hepinizin içinden ergen oğlan çocuğu çıktı” sözlerini dile getirdi.

Sırrı Süreyya Önder, milletvekillerine “Hepinizin içinden ergen oğlan çocuğu çıktı” sözlerini dile getirdi.

Önder, bu söylemiyle meclis üyelerini güldürdü.

Önder, bu söylemiyle meclis üyelerini güldürdü.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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