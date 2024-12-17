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Asgari Ücret Belli Oluyor: 3. Toplantı Tarihi Açıklandı

Asgari Ücret Belli Oluyor: 3. Toplantı Tarihi Açıklandı

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.12.2024 - 18:08

Türkiye’de çalışan milyonlarca vatanda 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin belli olmasını bekliyor. İşçi sendikaları, işveren temsilcisileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin katıldığı Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ilk iki toplantısını yapmıştı. Asgari ücretin belli olması beklenen 3. toplantının ise 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da yapılacağı açıklandı.

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Türkiye’de milyonların merakla beklediği asgari ücret ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye’de milyonların merakla beklediği asgari ücret ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Asgari ücret muhtemelen enflasyonunun üzerinde seyredecek' açıklaması işçiler arasında sevinçle karşılanırken, Asgari Ücret Komisyonu’nun 3. toplantı tarihi de belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Asgari ücret muhtemelen enflasyonunun üzerinde seyredecek' açıklaması işçiler arasında sevinçle karşılanırken, Asgari Ücret Komisyonu’nun 3. toplantı tarihi de belli oldu.

İlk kez zam rakamlarının masaya yatırılacağı toplantı, 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

İlk kez zam rakamlarının masaya yatırılacağı toplantı, 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Komisyonu’nun katılımcılarından Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “3. toplantıda sürecin biteceğini zannediyorum.” açıklamasında bulunmuştu.

Asgari Ücret Komisyonu’nun katılımcılarından Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “3. toplantıda sürecin biteceğini zannediyorum.” açıklamasında bulunmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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