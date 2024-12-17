Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Asgari Ücret Açıklaması: “Asgari Ücret Enflasyonun Üzerinde Olacak”
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Asgari Ücret Açıklaması: “Asgari Ücret Enflasyonun Üzerinde Olacak”
Asgari ücrette 2. Toplantı da tamamlandı. Toplantı sonrasında yine rakamdan bahsedilmedi ancak 3. Toplantıda artık tarafların rakamlar konuşacağı öğrenildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret tutarının ne kadar olacağı merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten asgari ücrete yönelik bir açıklama geldi. Asgari ücret artışı hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek “Asgari ücret muhtemelen enflasyonunun üzerinde seyredecek' ifadelerini kullandı.
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Türkiye’de asgari ücret, her yıl değişen ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak belirleniyor.
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2025 yılı için yapılacak asgari ücret düzenlemesi, hem çalışanlar hem de işverenler açısından büyük bir merak konusu.
Bu zamana kadar birçok uzman asgari ücretle ilgili öngörüsünü açıklamadı. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından konuşma sırası artık hükümete geldi.
Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili son açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek yılları karşılaştırarak 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili öngörüsünü paylaştı.
Bakan Şimşek, yüksek ve kapsayıcı büyümenin sağlanması için tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
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Belirlenecek asgari ücret hakkında da Mehmet Şimşek şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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