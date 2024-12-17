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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Asgari Ücret Açıklaması: “Asgari Ücret Enflasyonun Üzerinde Olacak”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Asgari Ücret Açıklaması: “Asgari Ücret Enflasyonun Üzerinde Olacak”

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.12.2024 - 08:17

Asgari ücrette 2. Toplantı da tamamlandı. Toplantı sonrasında yine rakamdan bahsedilmedi ancak 3. Toplantıda artık tarafların rakamlar konuşacağı öğrenildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret tutarının ne kadar olacağı merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten asgari ücrete yönelik bir açıklama geldi. Asgari ücret artışı hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek “Asgari ücret muhtemelen enflasyonunun üzerinde seyredecek' ifadelerini kullandı.

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Türkiye’de asgari ücret, her yıl değişen ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak belirleniyor.

Türkiye’de asgari ücret, her yıl değişen ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak belirleniyor.

2025 yılı için yapılacak asgari ücret düzenlemesi, hem çalışanlar hem de işverenler açısından büyük bir merak konusu.

2025 yılı için yapılacak asgari ücret düzenlemesi, hem çalışanlar hem de işverenler açısından büyük bir merak konusu.

Bu zamana kadar birçok uzman asgari ücretle ilgili öngörüsünü açıklamadı. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından konuşma sırası artık hükümete geldi.

Bu zamana kadar birçok uzman asgari ücretle ilgili öngörüsünü açıklamadı. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından konuşma sırası artık hükümete geldi.

Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili son açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek yılları karşılaştırarak 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili öngörüsünü paylaştı.

Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili son açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek yılları karşılaştırarak 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili öngörüsünü paylaştı.

Bakan Şimşek, yüksek ve kapsayıcı büyümenin sağlanması için tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

Bakan Şimşek, yüksek ve kapsayıcı büyümenin sağlanması için tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

'Yüksek enflasyon nedeniyle bozulan gelir dağılımını ancak fiyat istikrarıyla düzeltebiliriz. Uyguladığımız politikalar sayesinde kasım ayında yıllık enflasyon 2022 ve 2023 sonuna göre yaklaşık 18 puan düşmüştür. Bu yılın mayıs ayındaki zirve seviyesine göre de 28 puan gerilemiştir. Dezenflasyona yönelik politikalara daha geç tepki veren ve geriye dönük fiyatlamanın olduğu hizmetlerde enflasyon yüksek seyretmektedir.”

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Belirlenecek asgari ücret hakkında da Mehmet Şimşek şunları söyledi:

Belirlenecek asgari ücret hakkında da Mehmet Şimşek şunları söyledi:

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında enflasyonun üzerinde iyileştirme yaptıklarını ifade eden Bakan Şimşek, 'Bakın, 22 yılda en düşük memur maaşı reel olarak yüzde 231 artmış, dolar cinsinden 238 dolardan 1.127 dolara çıkmış. Asgari ücret reel olarak yüzde 206 artmış ve dolar cinsinden 112 dolardan 489 dolara çıkmış. Bakın, en düşük emekli aylığı ise reel olarak yüzde 529 artmış ve 40 dolardan 360 dolara çıkmış. Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, emeklilerimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz ve bu programa başladığımızdan bu yana da değişmedi.

Bakın, 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 değil mi? Bakın, 2023 yılında en düşük memur maaşı yüzde 142 artmış yani enflasyonun 2 katından fazla artmış. Asgari ücret yüzde 107 artmış, neredeyse 2 katı kadar artmış. En düşük emekli aylığı yüzde 114 artmış yani enflasyonun neredeyse 2 katı artmış. Gördüğünüz gibi, bütün bunlar enflasyonun 2 katı. Peki, 2024'te ne olmuş? 2024'te, bakın, enflasyon şu anda yüzde 47. Bu yıl en düşük memur maaşı artışı yüzde 78. Bakın, enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 67 arttı, enflasyonunun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonunun üzerinde seyredecek.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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