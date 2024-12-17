Rojin Kabaiş’in Şüpheli Ölümü: 2 Farklı Erkek DNA'sı Tespit Edildi
Rojin Kabaiş’in Şüpheli Ölümü: 2 Farklı Erkek DNA'sı Tespit Edildi
Van’da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cansız bendeni 18 gün sonra Van Gölü’nde bulunmuştu. Baba Nizamettin Kabaiş'in 'iki farklı erkeğe ait DNA bulundu” iddiası, bugün ortaya çıkan ek Adli Tıp raporu ile doğrulandı. Raporda, Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu yerden bulaşma riski bertaraf edilmediğinden dolayı şüphelilere ait biyolojik örneklerin gönderilmesi halinde mukayese yapılabileceği vurgulandı.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de yurdundan ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Genç kızın cansız bedeni, 18 gün sonra Van Gölü’nde bulunmuştu.
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Rojin’in ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlenmiş ancak acılı baba Nizamettin Kabaiş kızının kesinlikle intihar etttiğine inanmadığını açıklamıştı.
Rojin’in şüpheli ölümü için yeniden hazırlanan rapora göre, iki adet eküvyondan maktulün DNA'sı ile bir arada erkek cinsiyetinde farklı DNA tiplemeleri elde edildiği ve bu farklı DNA tiplemeleri ile ilgili ön inceleme çalışmaları sonucu örneklerde şüpheli bir bulgu tespit edilemediği belirtildi.
Rojin Kabaiş'in bulunduğu yerden getirilirken bulaş olma ihtimalinin bertaraf edilemediği için şüpheli şahıs veya şahıslara ait biyolojik örneklerin gönderilmesi halinde mukayese yapılabileceği vurgulandı.
Raporun sonuç bölümünde Rojin Kabaiş'in kaybolduğu 27 Eylül 2024 tarihinde öldüğü ve bulunduğu tarihe kadar suda kaldığının oy birliğiyle mütalaa edildiği belirtildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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