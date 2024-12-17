AFAD Sednaya’da Arama Yaptı: "Canlı İzine Rastlamadık"
AFAD Sednaya’da Arama Yaptı: "Canlı İzine Rastlamadık"
Suriye’de yönetimin el değiştirmesi sonrasında Sednaya Hapishanesi’nde yaşananlar gündeme gelmişti. AFAD da bölgeye giderek cezaevinde arama faaliyetleri yürüttü. AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya’da yaptıkları aramalarda canlı izine rastlanmadığını ifade etti. Memiş, cezaevinde bulunan mayınlı bölgede de arama yapacaklarını sözlerine ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye’de Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasıyla birlikte HTŞ önderliğindeki silahlı grupla yönetimi ele geçirmiş ve Şam’da bulunan Sednaya Hapishanesi’nde muhaliflere yapılan insalık dışı işkenceler ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AFAD, Türkiye Şam Büyükelçiliği’ne yapılan müracat sonrasında bölgeye giderek Sednaya’da arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.
120 personel, 4 arama kurtarma köpeği, 43 araçla beraber, teknolojik cihaz ve ekipmanlarla binadaki üç sektörde çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden AFAD Başkanı Okay Memiş, herhangi bir canlı izine rastlanmadığını açıkladı.
“Bina içerisinde tek tek bütün katlar, zemin bölmesi, hücreler, koğuşlar, binanın her tarafını çok dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol ettik. Bununla birlikte avluda da çalışmamıza devam ediyoruz. Tabelalarda da açıkça göstermişler mayınlı bir bölge de var. Dolayısıyla bu açık alanda yapacağımız çalışmalarda daha dikkatli ve özenli olmak durumundayız. Yerel otoriteyle irtibatlı bir şekilde bu mayınlı alanın tamamıyla temizlenmesinden sonra da detaylı bir şekilde arama çalışmasına ilerleyen süreçte devam edebiliriz.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın