Suriye’nin İşkence Merkezi Sednaya Hapishanesi: Tutsaklara 72 Ayrı İşkence Uygulanmış

Suriye’de HTŞ’nin başını çektiği silahlı gruplar başkent Şam’ı ele geçiremiş ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasıyla ülke yönetimi muhaliflerin eline geçmişti. Suriye’de bulunan Sednaya Hapishanesi’nde yaşananlar ise vahşetin çirkin yüzünü ortaya çıkardı. Binlerce tutsağın açlıkla ve işkence ile mücadele ettiği hapishanede toplam 72 ayrı işkence yönetiminin kullanıldığı ortaya çıktı. Sednaya Hapishanesi ile ilgili yapılan son açıklamada, hapishanede ulaşılamayan bölüm kalmadığı ve tüm tutsakların kurtarıldığı duyuruldu.