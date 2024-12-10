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Suriye’nin İşkence Merkezi Sednaya Hapishanesi: Tutsaklara 72 Ayrı İşkence Uygulanmış

Suriye’nin İşkence Merkezi Sednaya Hapishanesi: Tutsaklara 72 Ayrı İşkence Uygulanmış

Suriye
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2024 - 14:37

Suriye’de HTŞ’nin başını çektiği silahlı gruplar başkent Şam’ı ele geçiremiş ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasıyla ülke yönetimi muhaliflerin eline geçmişti. Suriye’de bulunan Sednaya Hapishanesi’nde yaşananlar ise vahşetin çirkin yüzünü ortaya çıkardı. Binlerce tutsağın açlıkla ve işkence ile mücadele ettiği hapishanede toplam 72 ayrı işkence yönetiminin kullanıldığı ortaya çıktı. Sednaya Hapishanesi ile ilgili yapılan son açıklamada, hapishanede ulaşılamayan bölüm kalmadığı ve tüm tutsakların kurtarıldığı duyuruldu.

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Suriye’de Savunma Bakanlığı’na bağlı olan Sednaya Hapishanesi, 2011 yılında başlayan iç savaşın en vahşi olaylarının yaşandığı yerlerden biri olarak öne çıkıyordu.

Suriye’de Savunma Bakanlığı’na bağlı olan Sednaya Hapishanesi, 2011 yılında başlayan iç savaşın en vahşi olaylarının yaşandığı yerlerden biri olarak öne çıkıyordu.

Muhaliflerin yönetimi ele geçirmesi sonrasında hapishanedeki kötü şartlar tüm dünyaya duyurulmuş ve görüntüler herkesin kanını dondurmuştu.

Muhaliflerin yönetimi ele geçirmesi sonrasında hapishanedeki kötü şartlar tüm dünyaya duyurulmuş ve görüntüler herkesin kanını dondurmuştu.

Sednaya'ya mahkumlar, “et dolabı” denilen kamyonlarla aktarılmış ve cezaevine varır varmaz sistematik olarak işkenceye maruz kalmış.

Sednaya'ya mahkumlar, “et dolabı” denilen kamyonlarla aktarılmış ve cezaevine varır varmaz sistematik olarak işkenceye maruz kalmış.

Bu uygulamayı teyit eden eski bir cezaevi yetkilisi, "Gelen beyaz kamyonun içinde genellikle 50 ila 60 kişi bulunurdu. Bu kişilerin gözleri bağlı olurdu. İki gardiyan aracın yanına gider ve onları kamyondan atmaya başlardı. Yüzüklerini, saatlerini, her şeylerini alırdı. Gardiyanlar isimleri kayıt altına alırken, onları tekmeler ve döverdi." ifadelerini kullandı.

Bu uygulamayı teyit eden eski bir cezaevi yetkilisi, "Gelen beyaz kamyonun içinde genellikle 50 ila 60 kişi bulunurdu. Bu kişilerin gözleri bağlı olurdu. İki gardiyan aracın yanına gider ve onları kamyondan atmaya başlardı. Yüzüklerini, saatlerini, her şeylerini alırdı. Gardiyanlar isimleri kayıt altına alırken, onları tekmeler ve döverdi." ifadelerini kullandı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) raporuna göre, Baas rejimi fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet içeren 72 ayrı işkence türü uyguladı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) raporuna göre, Baas rejimi fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet içeren 72 ayrı işkence türü uyguladı.
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Rejimin fiziksel işkence uygulamaları arasında, mağdurun vücudunun farklı yerlerine kaynar su dökme, başını suya sokarak boğma hissi verme, elektrikli sopayla vücuduna elektrik verme, mağduru çıplak bir şekilde metal sandalyeye oturtarak sandalyeye elektrik verme, naylon poşeti yakarak vücuduna damlatma, bedeninde sigara söndürme, mağdurun parmaklarını, saçlarını ve kulaklarını çakmakla yakma, ısıtılmış metali bedenin farklı bölgelerine değdirerek cildi yakma, bedene kızgın yağ damlatma, yanıcı böcek ilaçlarını üzerine dökerek yakma gibi insanlık dışı yöntemler yer aldı.

Rejimin fiziksel işkence uygulamaları arasında, mağdurun vücudunun farklı yerlerine kaynar su dökme, başını suya sokarak boğma hissi verme, elektrikli sopayla vücuduna elektrik verme, mağduru çıplak bir şekilde metal sandalyeye oturtarak sandalyeye elektrik verme, naylon poşeti yakarak vücuduna damlatma, bedeninde sigara söndürme, mağdurun parmaklarını, saçlarını ve kulaklarını çakmakla yakma, ısıtılmış metali bedenin farklı bölgelerine değdirerek cildi yakma, bedene kızgın yağ damlatma, yanıcı böcek ilaçlarını üzerine dökerek yakma gibi insanlık dışı yöntemler yer aldı.

Raporlarda, 2011 ile 2015 yılları arasında her hafta, bazen de iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı kaydedildi.

Raporlarda, 2011 ile 2015 yılları arasında her hafta, bazen de iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı kaydedildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Cindirella Man

Bırak elalemin hapishanelerini Diyarbakırı Metrisi Mamağı anlat hatta geçtim hapisi işkence merkezi Cibali karakolunu anlat