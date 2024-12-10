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Rus ve İngiliz Siyasilerden Türkiye’ye Tehdit: “Mustafa Kemal'in Türkiyesi'nin Sonu Başladı”

Rus ve İngiliz Siyasilerden Türkiye’ye Tehdit: “Mustafa Kemal'in Türkiyesi'nin Sonu Başladı”

Recep Tayyip Erdoğan Alexander Dugin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2024 - 10:44

Suriye’de 61 yıllık iktidarı deviren muhaliflerin öncülüğünü HTŞ yapsa da silahlı grupların içerisinde Türkiye’nin desteklediği SMO da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada Suriye’deki iktidar değişimini, “Karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.” diye yorumlamıştı. Suriye’de yaşananlar sonrasında Rus ve İngiliz siyasilerden Türkiye’ye tehdit gibi mesajlar gelmeye başladı. Rus siyasetinin bilinen isimlerinden Alexander Dugin, “Türkiye’nin sonu başladı” derken, İngiliz aşırı sağcı siyasetçi Paul Golding ise “Türkiye Avrupa’nın 1 numaralı düşmanı” paylaşımında bulundu.

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HTŞ öncülüğünde silahlı gruplar, Türk askerlerinin konuşlu olduğu İdlib’den çıkarak sadece 12 günde başkent Şam’a ulaşmış ve Suriye’de 61 yıldır süren iktidarı devirmeyi başarmıştı.

HTŞ öncülüğünde silahlı gruplar, Türk askerlerinin konuşlu olduğu İdlib’den çıkarak sadece 12 günde başkent Şam’a ulaşmış ve Suriye’de 61 yıldır süren iktidarı devirmeyi başarmıştı.

Yüzbinlerce insanın öldüğü, milyonlarca insanın evsiz kaldığı yaklaşık 13 yıldır süren Suriye iç savaşında kazanan muhalifler olurken, yabancı basında çıkan haberler Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Suriye’de savaşın kazananları arasında yer aldığını ifade etmişti.

Yüzbinlerce insanın öldüğü, milyonlarca insanın evsiz kaldığı yaklaşık 13 yıldır süren Suriye iç savaşında kazanan muhalifler olurken, yabancı basında çıkan haberler Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Suriye’de savaşın kazananları arasında yer aldığını ifade etmişti.

Tüm bunlar yaşanırken, Rus ve İngiliz siyasetinin bilinen isimleri Twitter’da yaptığı paylaşımlarla Türkiye’yi adeta tehdit etti.

Tüm bunlar yaşanırken, Rus ve İngiliz siyasetinin bilinen isimleri Twitter’da yaptığı paylaşımlarla Türkiye’yi adeta tehdit etti.

Rusya’nın tanınan siyasilerinden olan Alexander Dugin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stratejik bir hata yaptığını söyleyerek; "Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik bir hata yaptı. Rusya'ya ihanet etti. İran'a ihanet etti. Mahkum oldu. Şimdi Mustafa Kemal'in Türkiyesi'nin sonu başladı, biz sizi destekledik. Şimdiye kadar. Bundan sonra tövbe edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın tanınan siyasilerinden olan Alexander Dugin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stratejik bir hata yaptığını söyleyerek; "Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik bir hata yaptı. Rusya'ya ihanet etti. İran'a ihanet etti. Mahkum oldu. Şimdi Mustafa Kemal'in Türkiyesi'nin sonu başladı, biz sizi destekledik. Şimdiye kadar. Bundan sonra tövbe edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

İngiltere’deki aşırı sağcı Türk ve İslam karşıtı “Britain First” partisinin kurucuları arasında yer alan Paul Golding de Türkiye’yi tehdit edenler arasında yer aldı.

İngiltere’deki aşırı sağcı Türk ve İslam karşıtı “Britain First” partisinin kurucuları arasında yer alan Paul Golding de Türkiye’yi tehdit edenler arasında yer aldı.
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"Türkiye artık Avrupa'nın 1 numaralı düşmanı"

"Türkiye artık Avrupa'nın 1 numaralı düşmanı"
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Melis tr

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’sinin sonunun gelmesi rüyasını sadece siz görmüyorsunuz ama diğerleri gibi sadece rüyanızda görürsünüz

cnr80

gördükleri anlamsız rüyaları Bir de bizimle paylaşıyorlar:)

cnr80

hayatınız boyunca hepiniz Mustafa kemal'den korkacaksınız. Allah'ım bu ne kadar güzel bir duygu ya 🇹🇷🇹🇷🤍 ♥️

SERKAN ERASLAN

Kıçımla güldüm :D