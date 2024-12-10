Rus ve İngiliz Siyasilerden Türkiye’ye Tehdit: “Mustafa Kemal'in Türkiyesi'nin Sonu Başladı”

Suriye’de 61 yıllık iktidarı deviren muhaliflerin öncülüğünü HTŞ yapsa da silahlı grupların içerisinde Türkiye’nin desteklediği SMO da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada Suriye’deki iktidar değişimini, “Karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.” diye yorumlamıştı. Suriye’de yaşananlar sonrasında Rus ve İngiliz siyasilerden Türkiye’ye tehdit gibi mesajlar gelmeye başladı. Rus siyasetinin bilinen isimlerinden Alexander Dugin, “Türkiye’nin sonu başladı” derken, İngiliz aşırı sağcı siyasetçi Paul Golding ise “Türkiye Avrupa’nın 1 numaralı düşmanı” paylaşımında bulundu.