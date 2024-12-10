Beşar Esad İçin Akılamaz İddia: "Rusya’ya 135 Milyar Dolarla Kaçtı"
Beşar Esad İçin Akılamaz İddia: "Rusya’ya 135 Milyar Dolarla Kaçtı"
Suriye’de yıllardan beri süren savaş, HTŞ öncülüğündeki silahlı grupların kısa sürede başkent Şam’ı ele geçirmesi sonrasında bitmişti. Beşar Esad’ın ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmasıyla birlikte, ülkede 61 yıldır süren Suriye Baas Partisi’nin iktidarı sona erdi. Suriye istihbaratında binbaşı rütbesiyle görev alan Halid Beyye isimli bir yetkili ise Esad’ın Rusya’ya 135 milyar dolarla birlikte kaçtığını iddia etti. Beyye, Suriye ordusunda yaşanan iç çekişmeyi de açıkladı.
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Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği silahlı gruplar, kısa sürede Halep, Hama, Humus ile başkent Şam’ı ele geçirmiş ve Suriye’de yönetim el değiştirmişti.
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Suriye Başbakanı Muhammed El Celali, HTŞ lideri Colani’nin de olduğu toplantıda görevini geçiş hükümetinin başbakanı olarak atanan Muhammed El Beşir’e devretti.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, ülkeden kaçarak ailesiyle birlikte Rusya’ya sığınan Beşar Esad yanında 135 milyar dolarla kaçtı.
İddianın sahibi olan Binbaşı Halid Beyye, Esad’a bağlı ordunun içinde Rusya ve İran yanlısı askerlerin kavgası sonrasında çabuk çözülmenin yaşandığını da iddia etti.
“Son düşüş öncesi çok büyük hesaplaşma oldu. Rusya taraftarı komutanlar ve İran destekli komuta kademesi arasında büyük çekişme yaşandı. Halep Komutanı General Muhammed Safadli ve Rusya’nın sadık generali Süheyl Hasan arasında ilk kavga yaşandı. Askerî İstihbarat ve ordu arasında bilgi akışı durdu. Halep düştüğü gün başlayan bozgun muhalifleri Şam’a getirdi”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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